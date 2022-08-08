https://sputnikarabic.ae/20220808/سوريا-تشارك-في-مسابقة-تانك-بياثلون-لدورة-الألعاب-العسكرية-الدولية-2022-في-موسكو-1066168539.html
سوريا تشارك في مسابقة "تانك بياثلون" لدورة الألعاب العسكرية الدولية 2022 في موسكو
سوريا تشارك في مسابقة "تانك بياثلون" لدورة الألعاب العسكرية الدولية 2022 في موسكو
جرت اليوم عملية تداول القرعة بين الفرق وأطقم الدبابات المشاركة في مسابقة "تانك بياثلون" لدورة الألعاب العسكرية الدولية 2022 في متحف ألعاب الجيش الدولي في... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T15:58+0000
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وحضر الافتتاح قادة الفرق والمدربون وأعضاء طاقم الدبابة، وبحسب نتائج قرعة الدرجتين سيشارك منتخبا أذربيجان ومنغوليا في الجولة الأولى من المسابقة التي ستقام يوم 13 أغسطس/آب.في الجولة الثانية ستبدأ أولى أطقم الفرقة الثانية المكونة من المنتخبات الوطنية لأرمينيا ولاوس وميانمار وسوريا، وسيختتم السباق بطواقم الدرجة الأولى من فنزويلا وفيتنام وكازاخستان وأوزبكستان.وستنطلق المنافسة في تمام الساعة 10:00 بتوقيت موسكو بملعب تدريب ألابينو، حيث سيشارك الفريق الروسي في السباق الثالث يوم 14 أغسطس على دبابة حمراء، وحيث ستكون المنافسة مع المنتخبات الوطنية لبيلاروسيا والصين وقيرغيزستان وفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية الذي نشرته عبر قناتها على تيليغرام.وتأتي مشاركة 21 فريقا في مسابقة هذا العام، مقسمة إلى قسمين بناء على نتائجها في عام 2021، هذا وستقام مرحلة السباق الفردي يوميا من 13 إلى 21 أغسطس.تضم الدرجة الأولى 10 فرق: أذربيجان وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان والصين ومنغوليا وروسيا وأوزبكستان وفنزويلا وفيتنام، وستضم دوري الدرجة الثانية منتخبات من: أبخازيا، أرمينيا، إيران، لاوس، مالي، ميانمار، سوريا، أوسيتيا الجنوبية، السودان، طاجيكستان وزيمبابوي.وتحتفل مسابقة "تانك بياثلون" 2022 بعيدها العاشر، حيث تعتبر الفرق من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وروسيا قديمة في المنافسة بعد أن أقامت أول مسابقة لطاقم الدبابات في عام 2013.وبناء على مجموع النتائج التي أظهرتها أطقم فريق كل دولة، سيتم تحديد الفرق الثمانية التي وصلت إلى نصف النهائي من القسم الأول من تانك بياثلون، والتي ستكشف عن الفرق الأربعة الأولى للتتابع النهائي في 23-24 أغسطس .وسيقام الحفل الختامي للألعاب في 27 أغسطس في ملعب تدريب ألابينو.
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العالم, روسيا, أخبار سوريا اليوم, آرميا 2022
سوريا تشارك في مسابقة "تانك بياثلون" لدورة الألعاب العسكرية الدولية 2022 في موسكو
15:58 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 08:49 GMT 15.08.2022) تابعنا عبر
جرت اليوم عملية تداول القرعة بين الفرق وأطقم الدبابات المشاركة في مسابقة "تانك بياثلون" لدورة الألعاب العسكرية الدولية 2022 في متحف ألعاب الجيش الدولي في باتريوت بارك، منطقة موسكو.
وحضر الافتتاح قادة الفرق والمدربون وأعضاء طاقم الدبابة، وبحسب نتائج قرعة الدرجتين سيشارك منتخبا أذربيجان ومنغوليا في الجولة الأولى من المسابقة التي ستقام يوم 13 أغسطس/آب.
في الجولة الثانية ستبدأ أولى أطقم الفرقة الثانية المكونة من المنتخبات الوطنية لأرمينيا ولاوس وميانمار وسوريا، وسيختتم السباق بطواقم الدرجة الأولى من فنزويلا وفيتنام وكازاخستان وأوزبكستان.
وستنطلق المنافسة في تمام الساعة 10:00 بتوقيت موسكو بملعب تدريب ألابينو، حيث سيشارك الفريق الروسي في السباق الثالث يوم 14 أغسطس على دبابة حمراء، وحيث ستكون المنافسة مع المنتخبات الوطنية لبيلاروسيا والصين وقيرغيزستان وفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية الذي نشرته عبر قناتها على تيليغرام.
وتأتي مشاركة 21 فريقا في مسابقة هذا العام، مقسمة إلى قسمين بناء على نتائجها في عام 2021، هذا وستقام مرحلة السباق الفردي يوميا من 13 إلى 21 أغسطس.
تضم الدرجة الأولى 10 فرق: أذربيجان وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان والصين ومنغوليا وروسيا وأوزبكستان وفنزويلا وفيتنام، وستضم دوري الدرجة الثانية منتخبات من: أبخازيا، أرمينيا، إيران، لاوس، مالي، ميانمار، سوريا، أوسيتيا الجنوبية، السودان، طاجيكستان وزيمبابوي.
وتحتفل مسابقة "تانك بياثلون" 2022 بعيدها العاشر، حيث تعتبر الفرق من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وروسيا قديمة في المنافسة بعد أن أقامت أول مسابقة لطاقم الدبابات في عام 2013.
وبناء على مجموع النتائج التي أظهرتها أطقم فريق كل دولة، سيتم تحديد الفرق الثمانية التي وصلت إلى نصف النهائي من القسم الأول من تانك بياثلون، والتي ستكشف عن الفرق الأربعة الأولى للتتابع النهائي في 23-24 أغسطس .
وسيقام الحفل الختامي للألعاب في 27 أغسطس في ملعب تدريب ألابينو.