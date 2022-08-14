https://arabic.sputniknews.com/20220814/الأمم-المتحدة-نقص-في-تمويل-عمليات-الإغاثة-بقيمة-34-مليار-دولار-1066408912.html
الأمم المتحدة: نقص في تمويل عمليات الإغاثة بقيمة 34 مليار دولار
الأمم المتحدة: نقص في تمويل عمليات الإغاثة بقيمة 34 مليار دولار
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من أن النقص فى تمويل عمليات الإغاثة يبلغ نحو 34 مليار دولار. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T22:47+0000
2022-08-14T22:47+0000
2022-08-14T22:47+0000
منظمة الأمم المتحدة
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ولفتت المنظمة الأممية، في بيان، إلى أنه في غضون ذلك، وصلت الاحتياجات العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع وجود 303 ملايين شخص في أزمة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يُعتبر رقما قياسيا.وأشار البيان إلى أن تكلفة مشاريع الإغاثة التي تنسقها الأمم المتحدة هذا العام تقترب من 50 مليار دولار، وأنه على الرغم من أن تعهدات التمويل وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق – بلغ مجموعها أكثر من 15 مليار دولار – إلا أن الاحتياجات تفوق الأموال.وقال المتحدث باسم أوتشا، ينس لاركيه، إن نداءات الأمم المتحدة تهدف إلى الوصول إلى 204 ملايين شخص من الفئات الأكثر ضعفا، لافتا إلى أنه لم يسبق أن دُعي العاملون في المجال الإنساني للاستجابة لهذا المستوى من الحاجة.
https://arabic.sputniknews.com/20220814/أنصار-الله-تطالب-الأمم-المتحدة-بالالتزام-بفتح-وجهات-جديدة-عبر-مطار-صنعاء-وفقا-لمقتضيات-الهدنة-1066405855.html
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منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: نقص في تمويل عمليات الإغاثة بقيمة 34 مليار دولار
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حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من أن النقص فى تمويل عمليات الإغاثة يبلغ نحو 34 مليار دولار.
ولفتت المنظمة الأممية، في بيان، إلى أنه في غضون ذلك، وصلت الاحتياجات العالمية إلى أعلى مستوياتها
على الإطلاق، مع وجود 303 ملايين شخص في أزمة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يُعتبر رقما قياسيا.
وأشار البيان إلى أن تكلفة مشاريع الإغاثة التي تنسقها الأمم المتحدة هذا العام تقترب من 50 مليار دولار، وأنه على الرغم من أن تعهدات التمويل وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق – بلغ مجموعها أكثر من 15 مليار دولار – إلا أن الاحتياجات تفوق الأموال.
وقال المتحدث باسم أوتشا، ينس لاركيه، إن نداءات الأمم المتحدة تهدف إلى الوصول إلى 204 ملايين شخص من الفئات الأكثر ضعفا، لافتا إلى أنه لم يسبق أن دُعي العاملون في المجال الإنساني للاستجابة لهذا المستوى من الحاجة.