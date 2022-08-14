https://arabic.sputniknews.com/20220814/التيار-الصدري-في-العراق-يحدد-السبت-المقبل-موعدا-لتظاهراته-المليونية-في-ساحة-التحرير-1066402347.html

التيار الصدري في العراق يحدد السبت المقبل موعدا لتظاهراته "المليونية" في ساحة التحرير

التيار الصدري في العراق يحدد السبت المقبل موعدا لتظاهراته "المليونية" في ساحة التحرير

حدد التيار الصدري في العراق، السبت المقبل، موعدا لتظاهراته "المليونية"، التي دعا إليها مؤخرا، مشددا على ضرورة "التجمع بساحة التحرير ثم المسير لساحة... 14.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-14T17:57+0000

2022-08-14T17:57+0000

2022-08-14T17:57+0000

أخبار العراق اليوم

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وقال صالح محمد العراقي وزير الصدر، عبر حسابه على تويتر، إن "المظاهرة السبت المقبل والتجمع بساحة التحرير ثم المسير لساحة الاحتفالات"، مشيرا إلى أن "الصدر أكد أن تكون المظاهرة سلمية ولا مثيل لها من حيث العدد".وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا إلى تظاهرة مليونية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دون تحديد موعد للتظاهرة. ونقل وزير الصدر محمد صالح العراقي عن الصدر، قوله: "أوجّه خطابي هذا إلى الشعب العراقي الحبيب بعشائره وشرائحه وطوائفه ونسائه شيباً وشباناً وأطفالاً، فإنني اليوم أعوّل عليكم بالمناصرة للعراق من أجل الإصلاح وإنقاذ ما تبقى منه لكي لا تكونوا لقمة سائغة للفــساد والظلم والميلــيشيــات والتبـعية وأهواء الأحزاب الفاســدة والمتسلطة".وتابع: "نعم، أعوّل عليكم وأتوسّم منكم الشجاعة وعدم الخذلان، وذلك من خلال مظاهرة سلمية مليونية موحدة من جميع محافظات العراق ومناطقه وقراه وأحيائه بل ومن كل أزقّته ومنازله للتوجّه إلى العاصمة بغداد الحبيبة وإلى ساحة التحرير ثمّ إلى أخوتكم المعتصمين لمؤازرة الإصلاح حباً بالعراق". وختم بيانه بأن التوقيت والتعليمات الخاصة بالتظاهرة سيتم إعلانها لاحقا.ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.

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أخبار العراق اليوم