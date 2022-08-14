https://arabic.sputniknews.com/20220814/الدفاع-السورية-مقتل-3-عسكريين-وإصابة-3-آخرين-جراء-قصف-جوي-إسرائيلي-على-ريف-دمشق-ومحافظة-طرطوس-1066405020.html
الدفاع السورية: مقتل 3 عسكريين وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي على ريف دمشق ومحافظة طرطوس
الدفاع السورية: مقتل 3 عسكريين وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي على ريف دمشق ومحافظة طرطوس
أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء اليوم الأحد "مقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة 3 آخرين، جراء قصف جوي إسرائيلي على ريف دمشق ومحافظة طرطوس". 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T19:15+0000
2022-08-14T19:15+0000
2022-08-14T19:51+0000
أخبار سوريا اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إنه "في حوالي الساعة 20:50 (بالتوقيت المحلي) من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس".وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وقد أدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".وكان مصدر أمني سوري رفيع المستوى، قال في وقت سابق، إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي قبالة السواحل السورية".وأضاف المصدر لمراسل وكالة "سبوتنيك" أن "العدوان تم عبر طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في محيط مدينة طرطوس"، مضيفا أن "الطواقم الطبية وفرق الدفاع الوطني وصلت إلى موقع الاستهداف وبدأت عملها".وأشار المصدر إلى أن "الفرق الهندسية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان تمهيدا للإعلان عنها".
https://arabic.sputniknews.com/20220814/سماع-دوي-انفجارات-في-سماء-طرطوس-السوري-جاري-التحقق-من-طبيعتها-وأسبابها-1066403032.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
الدفاع السورية: مقتل 3 عسكريين وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي على ريف دمشق ومحافظة طرطوس
19:15 GMT 14.08.2022 (تم التحديث: 19:51 GMT 14.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء اليوم الأحد "مقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة 3 آخرين، جراء قصف جوي إسرائيلي على ريف دمشق ومحافظة طرطوس".
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إنه "في حوالي الساعة 20:50 (بالتوقيت المحلي) من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس".
وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وقد أدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".
وكان مصدر أمني سوري رفيع المستوى، قال في وقت سابق، إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي
قبالة السواحل السورية".
وأضاف المصدر لمراسل وكالة "سبوتنيك
" أن "العدوان تم عبر طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في محيط مدينة طرطوس"، مضيفا أن "الطواقم الطبية وفرق الدفاع الوطني وصلت إلى موقع الاستهداف وبدأت عملها".
وأشار المصدر إلى أن "الفرق الهندسية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان تمهيدا للإعلان عنها".