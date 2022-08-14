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الصحة المصرية تكشف آخر تطورات حالة مصابي حريق كنيسة أبو سيفين
الصحة المصرية تكشف آخر تطورات حالة مصابي حريق كنيسة أبو سيفين
كشف حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان المصرية عن آخر تطورات حالة مصابي حريق كنيسة أبو سيفين الذي اندلع صباح اليوم الأحد. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T19:24+0000
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ونقل موقع "اليوم السابع" عن عبد الغفار قوله بأن الإصابات المباشرة بسبب النيران جاءت بسيطة وعبارة عن حالتين فقط أصيبتا بحروق فى القدم، مشيرا إلى أن الوفيات جاءت بسبب الاختناق الناتج عن دخان الحريق.وأضاف المتحدث أن الجثامين واضحة المعالم وليس بها تشوهات وقد جرى تسليمهم لذويهم، موضحا أن المصابين حالتهم مستقرة حاليا، فيما عدا حالة واحدة غير مستقرة وأخرى تحت الملاحظة فى العناية المركزة، وربما يغادر المصابون المستشفيات غدا.وشدد المتحدث على أن سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الحريق في التاسعة صباحا بعد دقائق من نشوب الحريق الذى راح ضحيته 41 شخصا، وأصيب 14 آخرين.أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، توجيها بشأن حادث حريق كنيسة المنيرة، الذي وقع في محافظة الجيزة.وقال في منشور له على "تويتر" إنه "يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة في محافظة الجيزة، وأنه وجّه كافة أجهزة ومؤسسات الدول المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعمل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".
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سبوتنيك عربي
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أخبار مصر الآن, العالم العربي
الصحة المصرية تكشف آخر تطورات حالة مصابي حريق كنيسة أبو سيفين
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كشف حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان المصرية عن آخر تطورات حالة مصابي حريق كنيسة أبو سيفين الذي اندلع صباح اليوم الأحد.
ونقل موقع
"اليوم السابع" عن عبد الغفار قوله بأن الإصابات المباشرة بسبب النيران جاءت بسيطة وعبارة عن حالتين فقط أصيبتا بحروق فى القدم، مشيرا إلى أن الوفيات جاءت بسبب الاختناق الناتج عن دخان الحريق.
وأضاف المتحدث أن الجثامين واضحة المعالم وليس بها تشوهات وقد جرى تسليمهم لذويهم، موضحا أن المصابين حالتهم مستقرة حاليا، فيما عدا حالة واحدة غير مستقرة وأخرى تحت الملاحظة فى العناية المركزة، وربما يغادر المصابون المستشفيات غدا.
وشدد المتحدث على أن سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الحريق في التاسعة صباحا بعد دقائق من نشوب الحريق الذى راح ضحيته 41 شخصا، وأصيب 14 آخرين.
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، توجيها بشأن حادث حريق كنيسة المنيرة، الذي وقع في محافظة الجيزة.
وقال في منشور له على "تويتر" إنه "يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة في محافظة الجيزة، وأنه وجّه كافة أجهزة ومؤسسات الدول المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعمل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".