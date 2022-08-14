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الملك سلمان وولي عهده يعزيان السيسي في ضحايا كنيسة أبو سيفين
الملك سلمان وولي عهده يعزيان السيسي في ضحايا كنيسة أبو سيفين
بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان ببرقيتي عزاء إلى القيادة المصرية في ضحايا كنيسة أبو سيفين التي تعرضت لحريق مدمر صباح... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T21:14+0000
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بعث الملك وولي عهده برقيتي عزاء إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجاء في برقية الملك "علمنا بنبأ اندلاع حريق في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنرجو للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي سوء أو مكروه".وفي برقية ولي العهد جاء فيها: "تلقيت نبأ اندلاع حريق في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي سوء أو مكروه".وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.
https://arabic.sputniknews.com/20220814/الصحة-المصرية-تكشف-آخر-تطورات-حالة-مصابي-حريق-كنيسة-أبو-سيفين-1066404798.html
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الملك سلمان وولي عهده يعزيان السيسي في ضحايا كنيسة أبو سيفين

21:14 GMT 14.08.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان ببرقيتي عزاء إلى القيادة المصرية في ضحايا كنيسة أبو سيفين التي تعرضت لحريق مدمر صباح اليوم الأحد أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بعث الملك وولي عهده برقيتي عزاء إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجاء في برقية الملك "علمنا بنبأ اندلاع حريق في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنرجو للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي سوء أو مكروه".
كنيسة أبو سيفين في حي إمبابة، الجيزة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
الصحة المصرية تكشف آخر تطورات حالة مصابي حريق كنيسة أبو سيفين
19:24 GMT
وفي برقية ولي العهد جاء فيها: "تلقيت نبأ اندلاع حريق في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي سوء أو مكروه".
وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.
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