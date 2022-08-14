عربي
https://sputnikarabic.ae/20220814/النائب-العام-السعودي-يوجه-بالقبض-على-شخص-ظهر-في-مقطع-فيديو-يطلق-النار-بعشوائية-في-مكان-عام-1066408415.html
‏النائب العام السعودي يوجه بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق النار بعشوائية في مكان عام
‏النائب العام السعودي يوجه بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق النار بعشوائية في مكان عام
وجه ‏النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق النار بعشوائية في مكان عام في إحدى محافظات المملكة. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T21:46+0000
2022-08-14T21:46+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104036/09/1040360927_0:0:4098:2305_1920x0_80_0_0_64e4cf162d1cc636bf4aab79ecfede69.jpg
وبحسب بيان للنيابة العامة السعودية، نشرته وكالة الأنباتء السعودية "واس"، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما رُفع من قبل مركز الرصد النيابي، بشأن انتشار محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص في إحدى محافظات منطقة الرياض بإشهار سلاح من نوع رشاش، وإطلاق النار بعشوائية في مكان عام، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمراً بسرعة القبض عليه.وأشار البيان إلى أن النائب العام أمر بإحالته، فور القبض عليه، إلى النيابة المتخصصة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.وأكدت النيابة العامة السعودية "أن الفعل المرتكب من قبل الجاني يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف".وأشارت إلى "حظر مثل هذه السلوكيات المنطوية على تعريض سلامة الآخرين للخطر، وكل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وهدوئه".ولفت البيان إلى أن النيابة المتخصصة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقه، وستطالب بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.
https://sputnikarabic.ae/20220708/الشرطة-السعودية-تلقي-القبض-على-مقيم-احترف-تزوير-تصاريح-الحج-1064860900.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104036/09/1040360927_0:0:3816:2862_1920x0_80_0_0_a8079450a9fc87fbb03120f51f593940.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

‏النائب العام السعودي يوجه بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق النار بعشوائية في مكان عام

21:46 GMT 14.08.2022
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبرTelegram
وجه ‏النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق النار بعشوائية في مكان عام في إحدى محافظات المملكة.
وبحسب بيان للنيابة العامة السعودية، نشرته وكالة الأنباتء السعودية "واس"، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما رُفع من قبل مركز الرصد النيابي، بشأن انتشار محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص في إحدى محافظات منطقة الرياض بإشهار سلاح من نوع رشاش، وإطلاق النار بعشوائية في مكان عام، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمراً بسرعة القبض عليه.
وأشار البيان إلى أن النائب العام أمر بإحالته، فور القبض عليه، إلى النيابة المتخصصة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.
وأكدت النيابة العامة السعودية "أن الفعل المرتكب من قبل الجاني يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف".
الشرطة السعودية، مكة، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
الشرطة السعودية تلقي القبض على مقيم احترف تزوير تصاريح الحج
8 يوليو, 12:08 GMT
وأشارت إلى "حظر مثل هذه السلوكيات المنطوية على تعريض سلامة الآخرين للخطر، وكل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وهدوئه".
ولفت البيان إلى أن النيابة المتخصصة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقه، وستطالب بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала