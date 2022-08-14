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تونس تعزي مصر في ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين
تونس تعزي مصر في ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين
أعربت تونس عن تعازيها للدولة المصرية في ضحايا كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة والتي أدت إلى سقوط عشرات الضحايا. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T21:24+0000
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وأكدت الخارجية التونسية في بيان لها على خالص التعازي والمواساة لمصر إثر الحريق، وأشارت إلى "تضامنها التام مع مصر وشعبها، متمنية الشفاء العاجل للمصابين".وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.
https://sputnikarabic.ae/20220814/الملك-سلمان-وولي-عهده-يعزيان-السيسي-في-ضحايا-كنيسة-أبو-سيفين-1066407107.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تونس اليوم
تونس تعزي مصر في ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين
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أعربت تونس عن تعازيها للدولة المصرية في ضحايا كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة والتي أدت إلى سقوط عشرات الضحايا.
وأكدت الخارجية التونسية في بيان لها على خالص التعازي والمواساة لمصر إثر الحريق، وأشارت إلى "تضامنها التام مع مصر وشعبها، متمنية الشفاء العاجل للمصابين".
وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين
بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم
. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.