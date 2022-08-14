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رئيسا أركان جيشي مصر وجزر القمر يلتقيان في القاهرة
رئيسا أركان جيشي مصر وجزر القمر يلتقيان في القاهرة
التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، اليوم الأحد، بالعقيد يوسف إجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية لجمهورية القمر... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T17:43+0000
2022-08-14T17:43+0000
2022-08-14T17:43+0000
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ونقل موقع "البوابة" أن العقيد يوسف إجهاد يجري زيارة رسمية حاليا لمصر تستغرق عدة أيام، تناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما تم بحث آفاق التعاون في المجالات المختلفة بين البلدين.من جانبه أعرب الفريق أسامة عسكر عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع جمهورية القُمر المتحدة، فيما أشاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية لجمهورية القُمر، بدور مصر واصفا إياه بـ"المؤثر والفاعل في كافة القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية"، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكرى بين البلدين.في السياق ذاته، شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين مصر وجمهورية القمر تضمنت أهم مجالات التعاون التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة، وحضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم عدد من قادة القوات المسلحة للبلدين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, العالم العربي
رئيسا أركان جيشي مصر وجزر القمر يلتقيان في القاهرة
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التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، اليوم الأحد، بالعقيد يوسف إجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية لجمهورية القمر المتحدة والوفد المرافق له بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية.
ونقل موقع
"البوابة" أن العقيد يوسف إجهاد يجري زيارة رسمية حاليا لمصر تستغرق عدة أيام، تناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما تم بحث آفاق التعاون في المجالات المختلفة بين البلدين.
من جانبه أعرب الفريق أسامة عسكر عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع جمهورية القُمر المتحدة، فيما أشاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية لجمهورية القُمر، بدور مصر واصفا إياه بـ"المؤثر والفاعل في كافة القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية"، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكرى بين البلدين.
في السياق ذاته، شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين مصر وجمهورية القمر تضمنت أهم مجالات التعاون التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة، وحضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم عدد من قادة القوات المسلحة للبلدين.