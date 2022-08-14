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https://sputnikarabic.ae/20220814/مصر-المتحف-القومي-للحضارة-يحصل-على-أحدث-جهازين-تصوير-في-العالم-1066407484.html
مصر... المتحف القومي للحضارة يحصل على أحدث جهازين تصوير في العالم
مصر... المتحف القومي للحضارة يحصل على أحدث جهازين تصوير في العالم
حصل المتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، اليوم الأحد، على جهازين تصوير بأشعة "إكس" هما الأحدث في العالم. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T21:29+0000
2022-08-14T21:29+0000
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وقال صحيفة "الشروق" إن الجهازين هما الأحدث فى العالم والوحيدان من نوعهما فى مصر للتصوير بالأشعة، وأن أحدهما ثابت والآخر محمول لاستخدامه بالمناطق الأثرية والبعثات حيث تستخدم هذه الأجهزة فى تصوير المومياوات، وكذلك القطع الأثرية المغلقة بالأشعة بجودة وسرعة عالية الدقة.من جانبه، قال أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف، إن الجهازين يمثلان نقلة نوعية، وإضافة هامة فى الدور العلمى الذى يقوم به المتحف القومى للحضارة المصرية.وأشار غنيم إلى أن دور الجهازين سيشمل معامل الترميم المتقدمة وأعمال البعثات والحفائر والتى سوف تسهم بقدر إلى تعزيز دور المتحف ومكانته بين المتاحف المصرية الأخرى.ووصف غنيم الجهازين بأنها "انطلاقة هائلة للمتحف فى مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال الآثار وريادته الدائمة في استخدام كل ما هو جديد لاثراء الحضارة المصرية محليا وعالميا".
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أخبار مصر الآن
أخبار مصر الآن

مصر... المتحف القومي للحضارة يحصل على أحدث جهازين تصوير في العالم

21:29 GMT 14.08.2022
© Sputnik . Salma Khattabموكب نقل الموامياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، ٣ أبريل/ نيسان ٢٠٢١
موكب نقل الموامياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، ٣ أبريل/ نيسان ٢٠٢١ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© Sputnik . Salma Khattab
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حصل المتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، اليوم الأحد، على جهازين تصوير بأشعة "إكس" هما الأحدث في العالم.
وقال صحيفة "الشروق" إن الجهازين هما الأحدث فى العالم والوحيدان من نوعهما فى مصر للتصوير بالأشعة، وأن أحدهما ثابت والآخر محمول لاستخدامه بالمناطق الأثرية والبعثات حيث تستخدم هذه الأجهزة فى تصوير المومياوات، وكذلك القطع الأثرية المغلقة بالأشعة بجودة وسرعة عالية الدقة.
من جانبه، قال أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف، إن الجهازين يمثلان نقلة نوعية، وإضافة هامة فى الدور العلمى الذى يقوم به المتحف القومى للحضارة المصرية.
وأشار غنيم إلى أن دور الجهازين سيشمل معامل الترميم المتقدمة وأعمال البعثات والحفائر والتى سوف تسهم بقدر إلى تعزيز دور المتحف ومكانته بين المتاحف المصرية الأخرى.
ووصف غنيم الجهازين بأنها "انطلاقة هائلة للمتحف فى مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال الآثار وريادته الدائمة في استخدام كل ما هو جديد لاثراء الحضارة المصرية محليا وعالميا".
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