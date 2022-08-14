https://sputnikarabic.ae/20220814/وزارة-التجارة-الأفغانية-تبدأ-محادثات-مع-روسيا-حول-شراء-النفط-والحبوب-1066408541.html
وزارة التجارة الأفغانية تبدأ محادثات مع روسيا حول شراء النفط والحبوب
وزارة التجارة الأفغانية تبدأ محادثات مع روسيا حول شراء النفط والحبوب
بدأ وزير التجارة والصناعة الأفغاني، نورالدين عزيزي، زيارته إلى موسكو لإجراء محادثات في وزارة الزراعة الروسية. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T21:51+0000
2022-08-14T21:51+0000
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روسيا
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موسكو– سبوتنيك. ووصل وفد أفغاني برئاسة عزيزي، مرسل من حكومة طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة متعلقة بالإرهاب)، إلى مطار "دوموديدوفو" في موسكو الأحد.ويهدف الوفد إجراء محادثات مع الطرف الروسي حول شراء غذاء، زيت دوار الشمس، النفط وسلع أخرى، وبحسب ما أفاد به عزيزي عند وصوله إلى موسكو، من المخطط مناقشة عملة التداول بين البلدين.يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في ذكرى مرور عام على استلام طالبان السلطة في أفغانستان.وفي وقت سابق، أكد عزيزي، طلب استيراد نحو مليون برميل نفط يوميا من روسيا، لافتًا إلى أن بلاده تعول على موسكو وكازاخستان لسد احتياجاتها من القمح، فضلا عن السعي لزيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفغانستان.وقال المسؤول الأفغاني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "لقد عرضنا استيراد مليون برميل نفط يوميا من روسيا، وإذا كان أكثر من ذلك، فليس هناك مشكلة".وأضاف أنه "بالنسبة لأفغانستان، نحتاج إلى 4 ملايين طن من القمح.. جزء من هذا الرقم سوف نأخذه من محاصيل أفغانستان نفسها وجزء آخر من كازاخستان والآخر من روسيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار العالم الآن
وزارة التجارة الأفغانية تبدأ محادثات مع روسيا حول شراء النفط والحبوب
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بدأ وزير التجارة والصناعة الأفغاني، نورالدين عزيزي، زيارته إلى موسكو لإجراء محادثات في وزارة الزراعة الروسية.
موسكو– سبوتنيك
. ووصل وفد أفغاني برئاسة عزيزي، مرسل من حكومة طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة متعلقة بالإرهاب)، إلى مطار "دوموديدوفو" في موسكو الأحد.
ويهدف الوفد إجراء محادثات مع الطرف الروسي حول شراء غذاء، زيت دوار الشمس، النفط وسلع أخرى، وبحسب ما أفاد به عزيزي عند وصوله إلى موسكو، من المخطط مناقشة عملة التداول بين البلدين.
يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في ذكرى مرور عام على استلام طالبان السلطة في أفغانستان.
وفي وقت سابق، أكد عزيزي، طلب استيراد نحو مليون برميل نفط
يوميا من روسيا، لافتًا إلى أن بلاده تعول على موسكو وكازاخستان لسد احتياجاتها من القمح، فضلا عن السعي لزيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفغانستان.
وقال المسؤول الأفغاني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "لقد عرضنا استيراد مليون برميل نفط يوميا من روسيا، وإذا كان أكثر من ذلك، فليس هناك مشكلة".
وأضاف أنه "بالنسبة لأفغانستان، نحتاج إلى 4 ملايين طن من القمح.. جزء من هذا الرقم سوف نأخذه من محاصيل أفغانستان نفسها وجزء آخر من كازاخستان والآخر من روسيا".