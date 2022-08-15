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https://sputnikarabic.ae/20220815/آبل-تهدد-بإزالة-تطبيق-منصة-روتيوب-الروسي-من-متجرها-1066435707.html
"آبل" تهدد بإزالة تطبيق منصة "روتيوب" الروسي من متجرها
"آبل" تهدد بإزالة تطبيق منصة "روتيوب" الروسي من متجرها
حذرت شركة "آبل" الأمريكية بإزالة تطبيق منصة "روتيوب" الروسي المتخصص بالمقاطع والفيديوهات من متجرها، وذلك في حال لم تقم بإزالة المقاطع المتعلقة بوسائل الإعلام... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T13:08+0000
2022-08-15T13:08+0000
روسيا
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وقالت المتحدثة باسم منصة "روتيوب" الروسية لوكالة "سبوتنيك": "تطلب شركة "آبل" إزالة محتوى الوسائط الحكومية من تطبيقنا، حيث يتوفر تطبيق الفيديو في 171 دولة وهناك خيار آخر لحل النزاع وهو إتاحة التطبيق في روسيا فقط".وأضافت المتحدثة: "أعطت شركة "آبل" الأمريكية أسبوعين لحل هذه المشكلة وإلا ستتم إزالة التطبيق من المتجر".وأضافت إن "موقع روتيوب لا يخطط لفرض قيود على وسائل الإعلام الروسية، لأن هذا ينتهك حقوق السكان الناطقين بالروسية".وفي سياق متصل، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على موقف شركة آبل قائلة إن "الشركة معتادة على الممارسات الشمولية للغرب".وأضافت زاخاروفا آن "شركة آبل تمارس الديكتاتورية بأبهى حللها".
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روسيا

"آبل" تهدد بإزالة تطبيق منصة "روتيوب" الروسي من متجرها

13:08 GMT 15.08.2022
© AFP 2022 / GREG BAKERمتجر لشركة "آبل" في العاصمة الصينية بكين
متجر لشركة آبل في العاصمة الصينية بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / GREG BAKER
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حذرت شركة "آبل" الأمريكية بإزالة تطبيق منصة "روتيوب" الروسي المتخصص بالمقاطع والفيديوهات من متجرها، وذلك في حال لم تقم بإزالة المقاطع المتعلقة بوسائل الإعلام الروسية الحكومية.
وقالت المتحدثة باسم منصة "روتيوب" الروسية لوكالة "سبوتنيك": "تطلب شركة "آبل" إزالة محتوى الوسائط الحكومية من تطبيقنا، حيث يتوفر تطبيق الفيديو في 171 دولة وهناك خيار آخر لحل النزاع وهو إتاحة التطبيق في روسيا فقط".
وأضافت المتحدثة: "أعطت شركة "آبل" الأمريكية أسبوعين لحل هذه المشكلة وإلا ستتم إزالة التطبيق من المتجر".
وأضافت إن "موقع روتيوب لا يخطط لفرض قيود على وسائل الإعلام الروسية، لأن هذا ينتهك حقوق السكان الناطقين بالروسية".
وفي سياق متصل، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على موقف شركة آبل قائلة إن "الشركة معتادة على الممارسات الشمولية للغرب".
وأضافت زاخاروفا آن "شركة آبل تمارس الديكتاتورية بأبهى حللها".
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