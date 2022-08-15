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https://sputnikarabic.ae/20220815/آرميا-2022-عرض-صاروخ-جديد-مضاد-للطائرات-المسيرة-1066422501.html
"آرميا 2022": عرض صاروخ جديد مضاد للطائرات المسيرة
"آرميا 2022": عرض صاروخ جديد مضاد للطائرات المسيرة
يحتوي معرض "آرميا 2022" على صاروخ جديد مخصص لمكافحة الطائرات المسيرة. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T10:08+0000
2022-08-15T10:11+0000
سلاح روسيا
آرميا 2022
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وأخبر نائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، الصحفيين عن عرض وسائل جديدة لمكافحة الطائرات المسيرة المهاجمة قي معرض "أرميا 2022"، بينها صاروخ جديد لمنظومة الدفاع الجوي "بانتسير".وخصص الصاروخ الجديد لتدمير وإسقاط الطائرات المسيرة المعتدية.ويضم المعرض وسيلة أخرى يمكن استخدامها لصد الهجوم بالطائرات المسيرة. وتتلخص الوظيفة الأساسية للوسيلة المسماة "بروميتي" في حماية محيط المنشآت المهمة.وافتتح معرض "آرميا 2022" في يوم 15 أغسطس/آب في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف موسكو. ويحتوي المعرض على أكثر من 1000 قطعة سلاح وعتاد عسكري صنعتها حوالي 1500 مصنع عسكري روسي.
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سلاح روسيا, آرميا 2022
سلاح روسيا, آرميا 2022

"آرميا 2022": عرض صاروخ جديد مضاد للطائرات المسيرة

10:08 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 10:11 GMT 15.08.2022)
© Sputnik . Dmitry Shorkovروسيا تعرض "بانتسير" البحري
روسيا تعرض بانتسير البحري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Dmitry Shorkov
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يحتوي معرض "آرميا 2022" على صاروخ جديد مخصص لمكافحة الطائرات المسيرة.
وأخبر نائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، الصحفيين عن عرض وسائل جديدة لمكافحة الطائرات المسيرة المهاجمة قي معرض "أرميا 2022"، بينها صاروخ جديد لمنظومة الدفاع الجوي "بانتسير".
وخصص الصاروخ الجديد لتدمير وإسقاط الطائرات المسيرة المعتدية.
ويضم المعرض وسيلة أخرى يمكن استخدامها لصد الهجوم بالطائرات المسيرة. وتتلخص الوظيفة الأساسية للوسيلة المسماة "بروميتي" في حماية محيط المنشآت المهمة.
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15 أغسطس, 09:33 GMT
وافتتح معرض "آرميا 2022" في يوم 15 أغسطس/آب في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف موسكو. ويحتوي المعرض على أكثر من 1000 قطعة سلاح وعتاد عسكري صنعتها حوالي 1500 مصنع عسكري روسي.
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