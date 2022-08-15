https://arabic.sputniknews.com/20220815/آرميا-2022-عرض-محطة-استطلاع-تكتشف-مكالمات-على-بعد-25-كيلومتر-1066419709.html
"آرميا 2022": عرض محطة استطلاع تكتشف مكالمات على بعد 2.5 كيلومتر
"آرميا 2022": عرض محطة استطلاع تكتشف مكالمات على بعد 2.5 كيلومتر
يضم معرض "آرميا 2022" محطة جديدة للاستطلاع والاستخبار. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T09:35+0000
2022-08-15T09:35+0000
2022-08-15T09:36+0000
سلاح روسيا
آرميا 2022
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وتتلخص إحدى وظائف المحطة التي صنعها معهد الأبحاث "فيكتور"، التابع لشركة الإلكترونيات الروسية، في التنصت على مكالمات العدو اللاسلكية وتحديد مكان وجود مصدرها.وكشف المدير العام للشركة، سيرغي ساخنينكو، لـ"سبوتنيك" أن المحطة الجديدة تضمن التقاط مكالمات لاسلكية يمكن أن يبعد مصدرها عن المحطة 2500 كيلومتر. وتستطيع المحطة أن تتتبع 100 هدف مكتشف في آن واحد.وتتحرك المحطة بوسطة سيارة "كاماز 1340".وافتتح معرض "آرميا 2022" اليوم 15 أغسطس/آب في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف موسكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220815/شركة-روستيخ-الروسية-تبرم-عقودا-بقيمة-أكثر-من-تريليون-روبل-خلال-منتدى-آرميا-2022-1066419527.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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سلاح روسيا, آرميا 2022
"آرميا 2022": عرض محطة استطلاع تكتشف مكالمات على بعد 2.5 كيلومتر
09:35 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 09:36 GMT 15.08.2022) تابعنا عبر
يضم معرض "آرميا 2022" محطة جديدة للاستطلاع والاستخبار.
وتتلخص إحدى وظائف المحطة التي صنعها معهد الأبحاث "فيكتور"، التابع لشركة الإلكترونيات الروسية، في التنصت على مكالمات العدو اللاسلكية وتحديد مكان وجود مصدرها.
وكشف
المدير العام للشركة، سيرغي ساخنينكو، لـ"سبوتنيك" أن المحطة الجديدة تضمن التقاط مكالمات لاسلكية يمكن أن يبعد مصدرها عن المحطة 2500 كيلومتر. وتستطيع المحطة أن تتتبع 100 هدف مكتشف في آن واحد.
وتتحرك المحطة بوسطة سيارة "كاماز 1340".
وافتتح معرض "آرميا 2022" اليوم 15 أغسطس/آب في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف موسكو.