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https://sputnikarabic.ae/20220815/أسعار-الكهرباء-في-أوروبا-تقفز-6-أضعاف-قيمتها-بعد-أزمة-الطاقة-1066447524.html
أسعار الكهرباء في أوروبا تقفز 6 أضعاف قيمتها بعد أزمة الطاقة
أسعار الكهرباء في أوروبا تقفز 6 أضعاف قيمتها بعد أزمة الطاقة
قفزت أسعار الكهرباء في أوروبا، اليوم الاثنين، إلى مستوى قياسي جديد مع استمرار أسعار الغاز الطبيعي في الارتفاع، ما أدى إلى تعميق أزمة الطاقة التي تهدد بإدخال... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T16:54+0000
2022-08-15T16:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اقتصاد
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وبحسب تقرير "بلومبرغ"، فقد ارتفعت أسعار الكهرباء للعام المقبل في ألمانيا بنسبة 3.7% لتصل إلى 477.50 يورو (487 دولارًا) للميغاواط / ساعة في بورصة الطاقة الأوروبية.وتحركت سوق الكهرباء في أوروبا بسبب المخاوف بشأن ما إذا كانت إمدادات الغاز المحدودة في أوروبا ستكون قادرة على توليد ما يكفي من الكهرباء لهذا الشتاء، خصوصا بعد أن تم تأكيد انخفاض القدرة النووية الفرنسية بشكل كبير، الأمر الذي حد من إمكانية تصدير الطاقة من فرنسا في الأشهر المقبلة.ويتسبب ارتفاع أسعار الكهرباء بارتفاع أسعار الفواتير المنزلية بالإضافة إلى كل شيء، بدءا من الطعام وصولا إلى معامل تصنيع الزجاج وغيرها، ما يزيد من الضغط على المستهلك النهائي.
https://sputnikarabic.ae/20220814/صراع-على-الأجور-في-قطاع-هندسي-رئيسي-في-ألمانيا-بسبب-أزمة-الطاقة--1066402175.html
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اقتصاد, العالم

أسعار الكهرباء في أوروبا تقفز 6 أضعاف قيمتها بعد أزمة الطاقة

16:54 GMT 15.08.2022
© Sputnik . Rex Featuresبرج كهرباء
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Rex Features
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قفزت أسعار الكهرباء في أوروبا، اليوم الاثنين، إلى مستوى قياسي جديد مع استمرار أسعار الغاز الطبيعي في الارتفاع، ما أدى إلى تعميق أزمة الطاقة التي تهدد بإدخال المنطقة في ركود اقتصادي حاد.
وبحسب تقرير "بلومبرغ"، فقد ارتفعت أسعار الكهرباء للعام المقبل في ألمانيا بنسبة 3.7% لتصل إلى 477.50 يورو (487 دولارًا) للميغاواط / ساعة في بورصة الطاقة الأوروبية.

ونوهت الصحيفة إلى أن هذا الارتفاع يقرب من 6 أضعاف ما كان عليه سعر الكهرباء في هذا الوقت من العام الماضي، مع تضاعف السعر في الشهرين الماضيين فقط.

سيارة فولكس فاغن أي دي.باز (Volkswagen ID. Buzz) في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
"صراع على الأجور" في قطاع هندسي رئيسي في ألمانيا بسبب أزمة الطاقة
أمس, 17:59 GMT
وتحركت سوق الكهرباء في أوروبا بسبب المخاوف بشأن ما إذا كانت إمدادات الغاز المحدودة في أوروبا ستكون قادرة على توليد ما يكفي من الكهرباء لهذا الشتاء، خصوصا بعد أن تم تأكيد انخفاض القدرة النووية الفرنسية بشكل كبير، الأمر الذي حد من إمكانية تصدير الطاقة من فرنسا في الأشهر المقبلة.

وسجلت أسعار الطاقة في ألمانيا وبريطانيا أيضا أرقاما قياسية، اليوم الاثنين، وهذا مؤشر على ارتفاع الاستهلاك بسبب المكيفات، مع موجات الحر والجفاف في القارة التي أرهقت بنيتها التحتية على المدى القصير.

ويتسبب ارتفاع أسعار الكهرباء بارتفاع أسعار الفواتير المنزلية بالإضافة إلى كل شيء، بدءا من الطعام وصولا إلى معامل تصنيع الزجاج وغيرها، ما يزيد من الضغط على المستهلك النهائي.
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