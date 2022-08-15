https://arabic.sputniknews.com/20220815/أسماك-القرش-تحاصر-تمساحا-في-بحيرة-أمريكية-فيديو-1066414540.html
أسماك القرش تحاصر تمساحا في بحيرة أمريكية... فيديو
أسماك القرش تحاصر تمساحا في بحيرة أمريكية... فيديو
تداولت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر محاصرة مجموعة من أسماك القرش لتمساح صغير داخل بحيرة أمريكية. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T07:00+0000
2022-08-15T07:00+0000
2022-08-15T07:16+0000
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وقالت قناة "ViralHog" على "يوتيوب"، إن هذا المقطع تم التقاطه قبالة جزيرة هيلتون هيد، الواقعة في ولاية ساوث كارولينا، حيث كان هناك ما يقرب من 6 أسماك قرش وتمساح في حوض السفن.والتقط المقطع صياد تصادف وجوده مع هذا المشهد، حيث ظهرت مجموعة القروش وهي تحاصر التمساح الذي يبدو أنه آثر عدم الحركة حتى لا ينجر إلى معركة قد تودي بحياته في النهاية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أسماك القرش تحاصر تمساحا في بحيرة أمريكية... فيديو
07:00 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 07:16 GMT 15.08.2022) تابعنا عبر
تداولت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر محاصرة مجموعة من أسماك القرش لتمساح صغير داخل بحيرة أمريكية.
وقالت قناة "ViralHog" على "يوتيوب"، إن هذا المقطع تم التقاطه قبالة جزيرة هيلتون هيد، الواقعة في ولاية ساوث كارولينا، حيث كان هناك ما يقرب من 6 أسماك قرش وتمساح في حوض السفن.
والتقط المقطع صياد تصادف وجوده مع هذا المشهد، حيث ظهرت مجموعة القروش وهي تحاصر التمساح الذي يبدو أنه آثر عدم الحركة حتى لا ينجر إلى معركة قد تودي بحياته في النهاية.