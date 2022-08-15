https://sputnikarabic.ae/20220815/أنصار-ترامب-يحتشدون-دعما-له-أمام-مكتب-إف-بي-آي-مدججين-بالسلاح-فيديو-1066438098.html
أنصار ترامب يحتشدون دعما له أمام مكتب "إف بي آي" مدججين بالسلاح... فيديو
أنصار ترامب يحتشدون دعما له أمام مكتب "إف بي آي" مدججين بالسلاح... فيديو
نشرت شبكة "سي.إن.إن" مقاطع فيديو تظهر احتشاد مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مسلحين خارج مكتب التحقيقات الفيدرالي في فينيكس بولاية... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T13:40+0000
2022-08-15T13:40+0000
2022-08-15T13:47+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وأظهرت المشاهد التي التقطت صباح الأحد أنصار ترامب وهم يحملون مسدسات وبندقيات هجومية في الشارع، وهذا مسموح به بموجب قانون الأسلحة في ولاية أريزونا.وقال أحد المتظاهرين إنهم موجودون في ذلك الموقع لدعم ترامب والاحتجاج على ما يسمونه البحث غير القانوني في "مار إيه لاغو".وأضاف سميث أن "المجموعة تفرقت بحلول الظهر. لم تكن هناك أي إجراءات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي".
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
أنصار ترامب يحتشدون دعما له أمام مكتب "إف بي آي" مدججين بالسلاح... فيديو
13:40 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 13:47 GMT 15.08.2022) تابعنا عبر
نشرت شبكة "سي.إن.إن" مقاطع فيديو تظهر احتشاد مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مسلحين خارج مكتب التحقيقات الفيدرالي في فينيكس بولاية أريزونا.
وأظهرت المشاهد التي التقطت صباح الأحد أنصار ترامب وهم يحملون مسدسات وبندقيات هجومية في الشارع، وهذا مسموح به بموجب قانون الأسلحة في ولاية أريزونا.
وقال أحد المتظاهرين إنهم موجودون في ذلك الموقع لدعم ترامب والاحتجاج على ما يسمونه البحث غير القانوني في "مار إيه لاغو".
من جانبه، قال المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي، كيفين سميث، إنه "كانت مجموعة من 25 شخصًا تمارس بسلام حقوقا في التعديل الأول (من الدستور الأمريكي)، باقية على الرصيف على طول الطريق. لم يدخلوا في أي وقت من الأوقات إلى ممتلكات مكتب التحقيقات الفيدرالي".
وأضاف سميث أن "المجموعة تفرقت بحلول الظهر. لم تكن هناك أي إجراءات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي".