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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أعدته كييف على منشأة للنفط والغاز
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أعدته كييف على منشأة للنفط والغاز
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على منشأة للنفط والغاز في ضواحي مدينة فولغوغراد جنوبي روسيا. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T13:24+0000
2022-08-15T14:02+0000
روسيا
الأمن الفدرالي الروسي
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وجاء في البيان: " تم إحباط محاولة قامت بها الأجهزة الخاصة الأوكرانية للتحضير لعمل تخريبي وإرهابي على أحد مرافق مجمع للنفط والغاز في ضواحي مدينة فولغوغراد".وتابع البيان: "أثناء محاولة القبض عليهما، أبدى مواطنان روسيان مقاومة مسلحة، لتتمكن أجهزة الأمن من تصفيتهما".وأشار البيان إلى أن الإرهابيين يتبعان لحركة قومية أوكرانية متطرفة، أنشأها مكسيم مارتسينكيفيتش، المعروف باسم "تيساك".وأكد البيان بأن قوات الأمن الروسية عثرت على عبوة ناسفة عالية القوة محلية الصنع، بالإضافة لمسدسان.يذكر أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أحبط في وقت سابق من الشهر الجاري عملية إرهابية في منطقة قراتشاي - شركيسيا، كانت بدعم من "القطاع الأيمن" الأوكراني.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220805/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-أعده-القطاع-الأيمن-الأوكراني-1066019722.html
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روسيا, الأمن الفدرالي الروسي

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أعدته كييف على منشأة للنفط والغاز

13:24 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 14:02 GMT 15.08.2022)
© Sputnik . Igor Zarembo / الذهاب إلى بنك الصورعناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على منشأة للنفط والغاز في ضواحي مدينة فولغوغراد جنوبي روسيا.
وجاء في البيان: " تم إحباط محاولة قامت بها الأجهزة الخاصة الأوكرانية للتحضير لعمل تخريبي وإرهابي على أحد مرافق مجمع للنفط والغاز في ضواحي مدينة فولغوغراد".
وتابع البيان: "أثناء محاولة القبض عليهما، أبدى مواطنان روسيان مقاومة مسلحة، لتتمكن أجهزة الأمن من تصفيتهما".
وأشار البيان إلى أن الإرهابيين يتبعان لحركة قومية أوكرانية متطرفة، أنشأها مكسيم مارتسينكيفيتش، المعروف باسم "تيساك".
وأكد البيان بأن قوات الأمن الروسية عثرت على عبوة ناسفة عالية القوة محلية الصنع، بالإضافة لمسدسان.
يذكر أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أحبط في وقت سابق من الشهر الجاري عملية إرهابية في منطقة قراتشاي - شركيسيا، كانت بدعم من "القطاع الأيمن" الأوكراني.
أحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أعده "القطاع الأيمن" الأوكراني
5 أغسطس, 07:27 GMT
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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