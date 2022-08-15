https://sputnikarabic.ae/20220815/إسبانيا-تحقق-في-أكثر-من-260-حادث-وخز-بالإبر-معظم-الضحايا-من-الإناث-1066431099.html

إسبانيا تحقق في أكثر من 260 حادث وخز بالإبر... معظم الضحايا من الإناث

إسبانيا تحقق في أكثر من 260 حادث وخز بالإبر... معظم الضحايا من الإناث

تشهد إسبانيا في الفترة الأخيرة ارتفاع معدل هجمات الوخز بالإبر، مع وجود أكثر من 260 شكوى قيد التحقيق من جانب الشرطة الإسبانية. 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T12:30+0000

2022-08-15T12:30+0000

2022-08-15T12:30+0000

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وذكرت المحطة الإذاعية الإسبانية "Cadena SER"، اليوم الاثنين، أن الحرس المدني والشرطة الوطنية على علم بإجمالي 203 شكوى بشأن هذه الحوادث، للفترة من 3 يوليو/ تموز إلى 10 أغسطس/ آب الجاري.كما سجلت السلطات الإقليمية 59 حالة اعتداء بالإبر إضافية على الأقل، والتي توزعت ما بين 23 حالة في كاتالونيا، وأبلغت بها وزارة الداخلية الوطنية، و20 في نافاري، و16 في إقليم الباسك.وبحسب ما ورد كان معظم الضحايا من الإناث، اللائي تعرضن للاعتداء في الملاهي الليلية.وقالت الإذاعة الإسبانية إن سلطات إنفاذ القانون الإسبانية لم تقم بعد بتجميع تصنيف للظاهرة، ولم تقم بعد باعتقال أي مهاجمين.وبلغ العدد الإجمالي لهجمات الوخز بالإبر التي تخضع للتحقيق منذ أكثر من أسبوع بقليل، 60 هجوما، وفقا لما صرح به وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا.وتعرضت العديد من الشابات للوخز بالإبر خلال مهرجان سان فيرمين في بامبلونا، فيما تحقق الشرطة الكتالونية في سلسلة من شكاوى الحقن في النوادي الليلية المحلية، كما تم وخز بعض زوار مهرجان الموسيقى في مدينة سانتاندير على الساحل الشمالي لإسبانيا والمراقص في جزر البليار بالإبر.ودخلت 3 نساء إلى المستشفى في فالنسيا، بعد تعرضهن لهذه الهجمات.

https://sputnikarabic.ae/20220802/إسبانيا-تحقق-في-حوادث-وخز-سيدات-بالإبر-في-أماكن-مزدحمة-1065920513.html

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العالم