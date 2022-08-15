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https://sputnikarabic.ae/20220815/إصابة-جندي-إسرائيلي-والجيش-يقول-إنه-ظروف-إطلاق-النار-لاتزال-قيد-الفحص-1066452676.html
إصابة جندي إسرائيلي والجيش يقول إنه ظروف إطلاق النار لا تزال قيد الفحص
إصابة جندي إسرائيلي والجيش يقول إنه ظروف إطلاق النار لا تزال قيد الفحص
أصيب أحد جنود الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، في إطلاق نار قرب مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T21:16+0000
2022-08-15T21:16+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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القدس – سبوتنيك. وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "يتضح من التحقيق الأولي أن الحديث ليس عن عملية إطلاق نار"، مشيرا إلى أن "ظروف إطلاق النار لا تزال قيد الفحص".وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإنه "بسبب خطأ بالتشخيص أطلق جنود الجيش على قوة اخرى بالقرب من السياج الأمني عند طولكرم".وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، إن "تقارير وردت عن عملية إطلاق النار وقعت بالقرب من منطقة التماس قرب طولكرم. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "العملية نفذت من مركبة عابرة، وأضافت أن قواته شرعت بمطاردة المنفذين".وقال موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلي إن "إسرائيليا أصيب في عملية إطلاق النار. ولم تحدد الصحيفة هوية المصاب أو حالته الصحية".هذا واستدعى الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، كما أطلق القنابل المضيئة في أجواء طولكرم، فيما حلقت المروحيات العسكرية في سماء المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220815/شكل-وجودها-خطرا-الجيش-الإسرائيلي-يخلي-3-وعول-من-إحدى-قواعده-1066437179.html
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أخبار إسرائيل اليوم

إصابة جندي إسرائيلي والجيش يقول إنه ظروف إطلاق النار لا تزال قيد الفحص

21:16 GMT 15.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أصيب أحد جنود الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، في إطلاق نار قرب مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية.
القدس – سبوتنيك. وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "يتضح من التحقيق الأولي أن الحديث ليس عن عملية إطلاق نار"، مشيرا إلى أن "ظروف إطلاق النار لا تزال قيد الفحص".
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
شكل وجودها "خطرا"... الجيش الإسرائيلي يخلي 3 وعول من إحدى قواعده
13:32 GMT
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإنه "بسبب خطأ بالتشخيص أطلق جنود الجيش على قوة اخرى بالقرب من السياج الأمني عند طولكرم".
وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، إن "تقارير وردت عن عملية إطلاق النار وقعت بالقرب من منطقة التماس قرب طولكرم. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "العملية نفذت من مركبة عابرة، وأضافت أن قواته شرعت بمطاردة المنفذين".
وقال موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلي إن "إسرائيليا أصيب في عملية إطلاق النار. ولم تحدد الصحيفة هوية المصاب أو حالته الصحية".
هذا واستدعى الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، كما أطلق القنابل المضيئة في أجواء طولكرم، فيما حلقت المروحيات العسكرية في سماء المنطقة.
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