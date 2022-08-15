https://sputnikarabic.ae/20220815/إعلان-فوز-نائب-الرئيس-المنتهية-ولايته-ويليام-روتو-برئاسة-كينيا-1066447228.html
فوز نائب الرئيس المنتهية ولايته ويليام روتو برئاسة كينيا
فوز نائب الرئيس المنتهية ولايته ويليام روتو برئاسة كينيا
أعلنت لجنة الانتخابات الكينية، اليوم الاثنين، فوز المرشح ويليام روتو بالانتخابات الرئاسية في البلاد، وذلك رغم تأجيل إعلان النتائج لساعات بسبب اعتراضات على... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T16:40+0000
2022-08-15T16:40+0000
2022-08-15T16:41+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة وافولا شيبوكاتي، في مؤتمر صحفي في العاصمة نيروبي، إن نائب الرئيس السابق روتو فاز بالانتخابات الرئاسية في البلاد بعد حصوله على 50.4% من إجمالي الأصوات الصحيحة، أي أكثر من 7 ملايين صوت.من جانبه، وجّه الرئيس المنتخب ويليام روتو، الشكر للمواطنين والمواطنات في البلاد، وذلك خلال كلمة له في مؤتمر إعلان نتائج الانتخابات الذي نظمة لجنة الانتخابات المستقلة.ويخلف روتو الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا الذي لم يدعم ترشيحه. ويغادر كينياتا منصبه في وقت لاحق في أغسطس/ آب.
https://sputnikarabic.ae/20220422/وفاة-رئيس-كينيا-السابق-مواي-كيباكي-عن-90-عاما-1061492113.html
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فوز نائب الرئيس المنتهية ولايته ويليام روتو برئاسة كينيا
16:40 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 16:41 GMT 15.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت لجنة الانتخابات الكينية، اليوم الاثنين، فوز المرشح ويليام روتو بالانتخابات الرئاسية في البلاد، وذلك رغم تأجيل إعلان النتائج لساعات بسبب اعتراضات على النتائج المقرر إعلانها.
القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة وافولا شيبوكاتي، في مؤتمر صحفي في العاصمة نيروبي، إن نائب الرئيس السابق روتو فاز بالانتخابات الرئاسية في البلاد بعد حصوله على 50.4% من إجمالي الأصوات الصحيحة، أي أكثر من 7 ملايين صوت.
من جانبه، وجّه الرئيس المنتخب ويليام روتو، الشكر للمواطنين والمواطنات في البلاد، وذلك خلال كلمة له في مؤتمر إعلان نتائج الانتخابات الذي نظمة لجنة الانتخابات المستقلة.
ويخلف روتو الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا الذي لم يدعم ترشيحه. ويغادر كينياتا منصبه في وقت لاحق في أغسطس/ آب.