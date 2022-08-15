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إيران تعلق رسميا على محاولة اغتيال سلمان رشدي
إيران تعلق رسميا على محاولة اغتيال سلمان رشدي
علقت إيران رسميا على محاولة اغتيال الكاتب البريطاني من أصل هندي، سلمان رشدي، بمدينة نيويورك، معتبرة أن من يستحق الإدانة هم "أنصاره ومؤيدوه". 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T07:48+0000
2022-08-15T07:48+0000
إيران
أخبار إيران
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي.وقال كنعاني وفق ما نقلت وكالة "إيرنا" الرسمية: "سمعنا هذا الخبر من وسائل الإعلام، لكن ما يمكنني قوله بخصوص هذا الموضوع هو أنني لا أعتبر أحداً يستحق اللوم أو الإدانة في هذا الحادث إلا أنصاره ومؤیدیه".ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وجود أي علاقة بين بلاده ومنفذ الهجوم على سلمان رشدي مضيفا: "لا يحق لأحد أن يتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية".ومضى قائلا: "سلمان رشدي وضع نفسه في مقابل المسلمين وكافة الأديان والشرائع السماوية بإساءته إلى المقدسات الإسلامية"، معتبرا أن إساءة الكاتب البريطاني للمقدسات الدينية "مندد بها من قبل كافة الشعوب المؤمنة".وأمس الأحد، كشف أندرو وايلي وكيل أعمال سلمان رشدي أنه أصبح قادرا على الكلام بعد رفع جهاز التنفس عنه.وكان وكيل رشدي قد ذكر أمس الأول (السبت) أنه يعاني من تلف في الكبد وقطع في أعصاب إحدى ذراعيه وإحدى عينيه، ومن المرجح أن يفقد عينه المصابة.ويوم الجمعة، قام شخص بمهاجمة الكاتب الشهير سلمان رشدي، قبل إلقائه خطابا في نيويورك.وأفاد شهود عيان بأن شخصا مجهولا اقتحم المنصة، وبدأ بضرب رشدي بيديه وبسكين، وتم القبض على المهاجم.ولدى رشدي العديد من المعارضين له، حيث أثارت روايته "آيات شيطانية" (1988) موجة احتجاجات غاضبة في العالم الإسلامي.وقالت شرطة مدينة نيويورك إن رشدي أصيب في رقبته ونقل إلى المستشفى.وواجه رشدي العديد من التهديدات بالقتل، بما في ذلك فتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني التي دعت إلى اغتياله، في 14 فبراير/شباط عام 1989، ووضعت الحكومة البريطانية رشدي تحت حماية الشرطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220813/بايدن-معلقا-على-محاولة-اغتيال-سلمان-رشدي-نصلي-من-أجل-صحته-وشفائه-1066376822.html
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إيران, أخبار إيران

إيران تعلق رسميا على محاولة اغتيال سلمان رشدي

07:48 GMT 15.08.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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علقت إيران رسميا على محاولة اغتيال الكاتب البريطاني من أصل هندي، سلمان رشدي، بمدينة نيويورك، معتبرة أن من يستحق الإدانة هم "أنصاره ومؤيدوه".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي.
وقال كنعاني وفق ما نقلت وكالة "إيرنا" الرسمية: "سمعنا هذا الخبر من وسائل الإعلام، لكن ما يمكنني قوله بخصوص هذا الموضوع هو أنني لا أعتبر أحداً يستحق اللوم أو الإدانة في هذا الحادث إلا أنصاره ومؤیدیه".
ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وجود أي علاقة بين بلاده ومنفذ الهجوم على سلمان رشدي مضيفا: "لا يحق لأحد أن يتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
ومضى قائلا: "سلمان رشدي وضع نفسه في مقابل المسلمين وكافة الأديان والشرائع السماوية بإساءته إلى المقدسات الإسلامية"، معتبرا أن إساءة الكاتب البريطاني للمقدسات الدينية "مندد بها من قبل كافة الشعوب المؤمنة".
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
بايدن معلقا على محاولة اغتيال سلمان رشدي: نصلي من أجل صحته وشفائه
13 أغسطس, 21:35 GMT
وأمس الأحد، كشف أندرو وايلي وكيل أعمال سلمان رشدي أنه أصبح قادرا على الكلام بعد رفع جهاز التنفس عنه.
وكان وكيل رشدي قد ذكر أمس الأول (السبت) أنه يعاني من تلف في الكبد وقطع في أعصاب إحدى ذراعيه وإحدى عينيه، ومن المرجح أن يفقد عينه المصابة.
ويوم الجمعة، قام شخص بمهاجمة الكاتب الشهير سلمان رشدي، قبل إلقائه خطابا في نيويورك.
وأفاد شهود عيان بأن شخصا مجهولا اقتحم المنصة، وبدأ بضرب رشدي بيديه وبسكين، وتم القبض على المهاجم.
ولدى رشدي العديد من المعارضين له، حيث أثارت روايته "آيات شيطانية" (1988) موجة احتجاجات غاضبة في العالم الإسلامي.
وقالت شرطة مدينة نيويورك إن رشدي أصيب في رقبته ونقل إلى المستشفى.
وواجه رشدي العديد من التهديدات بالقتل، بما في ذلك فتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني التي دعت إلى اغتياله، في 14 فبراير/شباط عام 1989، ووضعت الحكومة البريطانية رشدي تحت حماية الشرطة.
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