https://sputnikarabic.ae/20220815/إيران-ندين-إهانة-السعودية-للخميني-ونتوقع-من-المملكة-أن-تهتم-بهذا-الموضوع-1066428237.html

إيران: ندين إهانة السعودية للخميني ونتوقع من المملكة أن تهتم بهذا الموضوع

إيران: ندين إهانة السعودية للخميني ونتوقع من المملكة أن تهتم بهذا الموضوع

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "طهران تدين إهانة المرشد الراحل، آية الله الخميني، من خلال رسم كاريكاتوري نشر في بعض وسائل الإعلام... 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T11:52+0000

2022-08-15T11:52+0000

2022-08-15T11:52+0000

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وأضاف في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين: "لن يتسامح الشعب الإيراني مع إهانة الإمام الخميني، لذلك نتوقع أن تهتم السعودية بهذا الموضوع، وأعلنا التحذيرات اللازمة بشأن عدم تكرار مثل هذه الحالات والأحداث"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وكان المتحدث باسم الخارجية الإيراني، ناصر كنعاني، قال اليوم الاثنين: "نتوقع من الأشقاء في المملكة العربية السعودية استئناف علاقتهم معنا بناء على المصالح المشتركة وبناء على ما وصلنا إليه حتى الآن (خلال المفاوضات)".كما عبّر عن أمله في أن تلتزم السعودية بمبدأ الحوار والمشاورات وتجنب اتخاذ أي إجراء يضر بهذا الأمر والحوار بين الطرفين.ومؤخرا، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طلب استضافة لقاء بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني في بغداد".وأشار حسين، في مقابلة مع شبكة "روداو" العراقية إلى أن "خمسة اجتماعات سرية عقدت بين السعودية وإيران على المستوى الأمني حتى الآن".وأكد أن "الاجتماعات التي كانت سرية وعلى المستوى الأمني ستصبح علنية بوساطة عراقية، وأن وزيري خارجية السعودية وإيران سيجتمعان في بغداد".واستضاف العراق على مدار الأشهر الماضية، جولات من المحادثات بين إيران والسعودية، من أجل رأب الصدع في العلاقات بين البلدين.وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفاً عسكرياً داعماً للحكومة المعترف بها دولياً، وتتهم الرياض طهران بدعم الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.وقطعت طهران والرياض علاقاتهما في 2016، إثر مهاجمة محتجين إيرانيين للسفارة السعودية في طهران، رداً على قيام الرياض بإعدام عالم الدين الشيعي نمر باقر النمر.

https://sputnikarabic.ae/20220809/مصدر-إيراني-مسؤول-يرد-لأول-مرة-على-تقارير-اغتيال-الخميني-بهجوم-بيولوجي-1066208500.html

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