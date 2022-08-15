عربي
https://sputnikarabic.ae/20220815/افتتاح-مقام-زنار-السيدة-العذراء-في-حمص-بعد-إغلاق-قسري-طوال-سنوات-الحرب-1066441747.html
افتتاح مقام "زنار السيدة العذراء" في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
افتتاح مقام "زنار السيدة العذراء" في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
على وقع جرس الكنيسة التي تتوسط حي الحميدية في مدينة حمص القديمة وسط سوريا، شرعت كنيسة السيدة العذراء أبوابها أمام الزوار القادمين لرؤية مقام "زنار السيدة... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T14:17+0000
2022-08-15T14:27+0000
أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1066439887_317:0:3958:2048_1920x0_80_0_0_401388b2be21a402bbc794fd6d78999c.jpg
وجاء افتتاح مقام "الزنار" الذي كان تعرض للحرق والتخريب والنهب على يد الفصائل الإرهابية قبل اندحارها من المدينة، بمناسبة عيد رقاد السيدة العذراء، الذي يحتفل به المسيحيون السريان الأرثوذكس في كل أنحاء العالم يوم 15 أغسطس من كل عام.قال البطريرك ماراغناطيوس أفرام الثاني الكلي الطوبى، الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، لوكالة "سبوتنيك": ووضح أن زنار السيدة العذراء وصل إلى الكنيسة منذ مئات السنين و كانت تدعى بأم الزنار، إلى أن اكتشف قبل 70 سنة على يد مثلث الرحمات البطريرك أفرام الأول مبيناً أنه تم تدشين مقام جديد للكنيسة وللزنار، الذي هو الأثر الوحيد المتبقي من السيدة العذراء مريم مضيفاً: "والتي نؤمن بأنها صعدت إلى السماء بنفسها وجسدها بعد رقادها مشيراً إلى أن هذه الذخيرة هي بركة لكل العالم والمؤمنين من أرثوذكس وكاثوليك و لكل المسحيين والمسلمين الذين يؤمنون ببركة العذراء مريم".وأضاف ماراغناطيوس أفرام الثاني: "نحن نصلي من هذا المكان، من أجل بركة السيدة العذراء مريم و زنارها المقدس، لكل العالم حتى يحل الأمن والسلام، في بلادنا والشرق الأوسط وفي أوربا وروسيا الصديقة، وبين كل شعوب العالم وأن تنتهي الحرب في أوكرانيا، ويتمتع الجميع بالأمن والسلم والحرية بصلاوات و بركة العذراء مريم".يعود تاريخ كنيسة "أم الزنار" إلى فجر المسيحية في الشرق، وتعد من أقدم كنائس العالم، وبناها القديس إيليا أحد تلاميذ السيد المسيح أواسط القرن الميلادي الأول تحت سطح الأرض، لتسهيل التعبد السري لأتباع الديانة الجديدة حماية لهم من البطش، الذي لاقاه معتنقوها على أيدي الإمبراطورية الرومانية آنذاك.وبحسب مراجع تاريخية، تعود قصة زنار السيدة العذراء إلى القديس مار توما الرسول الذي أخذ الزنار من السيدة العذراء، كدليل منها على رؤيته لها تنقلها الملائكة إلى السماء روحاً وجسداً، أما الزنار فطوله 74 سم وعرضه 5 سم و سماكته 3 ملم تقريباً لونه "بيج فاتح" وهو مصنوع من خيوط صوفية طولانية في الداخل (يرجح أنه مصنوع من خيوط كتان وحرير) نسج عليها خطوط من الحرير وطرز الزنار بخيوط من الذهب على سطحه الخارجي وقد تآكل من أطرافه لقدمه.بدوره قال الأب زهري خزعل كاهن كنيسة السيدة العذراء أم الزنار لوكالة "سبوتنيك":ولفت الأب زهري إلى أن المقام هو أيقونة تضاف إلى أيقونات حمص موضحاً أنه بعد تخريبه عادت إليه الحياة ونراها دبت في حمص القديمة مبيناً أن خطة إعادة تأهيل المقام 3 سنوات ولكن ببركة السيدة العذراء نفذت خلال ثمانية أشهر، بسواعد أبناء حمص من المهندسين والآباء الكهنة.
https://sputnikarabic.ae/20220424/الطوائف-المسيحية-الشرقية-في-سوريا-تحتفل-بعيد-الفصح-المجيد-والأسد-يقدم-تهنئته-1061555882.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1066439887_772:0:3503:2048_1920x0_80_0_0_796221d9cf92a3678b1590e322707ff9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

افتتاح مقام "زنار السيدة العذراء" في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب

14:17 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 14:27 GMT 15.08.2022)
© Sputnik . Usama Dyubافتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Usama Dyub
تابعنا عبرTelegram
على وقع جرس الكنيسة التي تتوسط حي الحميدية في مدينة حمص القديمة وسط سوريا، شرعت كنيسة السيدة العذراء أبوابها أمام الزوار القادمين لرؤية مقام "زنار السيدة العذراء"، بعد إعادة تأهيله بما يتناسب مع الطابع الأثري للكنيسة.
وجاء افتتاح مقام "الزنار" الذي كان تعرض للحرق والتخريب والنهب على يد الفصائل الإرهابية قبل اندحارها من المدينة، بمناسبة عيد رقاد السيدة العذراء، الذي يحتفل به المسيحيون السريان الأرثوذكس في كل أنحاء العالم يوم 15 أغسطس من كل عام.
قال البطريرك ماراغناطيوس أفرام الثاني الكلي الطوبى، الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، لوكالة "سبوتنيك":

اليوم نشعر بفرح كبير بوجودنا في حمص مدينة "أم الزنار"، التي توجد فيها كنسية السيدة العذراء أم الزنار الأثرية وأقدم كنيسة في سوريا، والتي تعود إلى القرن الميلادي الأول وتجددت على مر الزمن.

ووضح أن زنار السيدة العذراء وصل إلى الكنيسة منذ مئات السنين و كانت تدعى بأم الزنار، إلى أن اكتشف قبل 70 سنة على يد مثلث الرحمات البطريرك أفرام الأول مبيناً أنه تم تدشين مقام جديد للكنيسة وللزنار، الذي هو الأثر الوحيد المتبقي من السيدة العذراء مريم مضيفاً: "والتي نؤمن بأنها صعدت إلى السماء بنفسها وجسدها بعد رقادها مشيراً إلى أن هذه الذخيرة هي بركة لكل العالم والمؤمنين من أرثوذكس وكاثوليك و لكل المسحيين والمسلمين الذين يؤمنون ببركة العذراء مريم".
وأضاف ماراغناطيوس أفرام الثاني: "نحن نصلي من هذا المكان، من أجل بركة السيدة العذراء مريم و زنارها المقدس، لكل العالم حتى يحل الأمن والسلام، في بلادنا والشرق الأوسط وفي أوربا وروسيا الصديقة، وبين كل شعوب العالم وأن تنتهي الحرب في أوكرانيا، ويتمتع الجميع بالأمن والسلم والحرية بصلاوات و بركة العذراء مريم".
© Sputnik . Usama Dyubافتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Usama Dyub
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
© Sputnik . Usama Dyubافتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Usama Dyub
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
© Sputnik . Usama Dyubافتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Usama Dyub
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
© Sputnik . Usama Dyubافتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Usama Dyub
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
© Sputnik . Usama Dyubافتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Usama Dyub
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
1/5
© Sputnik . Usama Dyub
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
2/5
© Sputnik . Usama Dyub
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
3/5
© Sputnik . Usama Dyub
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
4/5
© Sputnik . Usama Dyub
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
5/5
© Sputnik . Usama Dyub
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
يعود تاريخ كنيسة "أم الزنار" إلى فجر المسيحية في الشرق، وتعد من أقدم كنائس العالم، وبناها القديس إيليا أحد تلاميذ السيد المسيح أواسط القرن الميلادي الأول تحت سطح الأرض، لتسهيل التعبد السري لأتباع الديانة الجديدة حماية لهم من البطش، الذي لاقاه معتنقوها على أيدي الإمبراطورية الرومانية آنذاك.
وبحسب مراجع تاريخية، تعود قصة زنار السيدة العذراء إلى القديس مار توما الرسول الذي أخذ الزنار من السيدة العذراء، كدليل منها على رؤيته لها تنقلها الملائكة إلى السماء روحاً وجسداً، أما الزنار فطوله 74 سم وعرضه 5 سم و سماكته 3 ملم تقريباً لونه "بيج فاتح" وهو مصنوع من خيوط صوفية طولانية في الداخل (يرجح أنه مصنوع من خيوط كتان وحرير) نسج عليها خطوط من الحرير وطرز الزنار بخيوط من الذهب على سطحه الخارجي وقد تآكل من أطرافه لقدمه.
© Sputnik . Usama Dyubافتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب - سبوتنيك عربي
1/2
© Sputnik . Usama Dyub
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
© Sputnik . Usama Dyubافتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب - سبوتنيك عربي
2/2
© Sputnik . Usama Dyub
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
1/2
© Sputnik . Usama Dyub
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
2/2
© Sputnik . Usama Dyub
افتتاح مقام زنار السيدة العذراء في حمص بعد إغلاق قسري طوال سنوات الحرب
بدوره قال الأب زهري خزعل كاهن كنيسة السيدة العذراء أم الزنار لوكالة "سبوتنيك":

اليوم تحتفل الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في حمص بافتتاح المقام الجديد لزنار السيدة العذراء، وخاصة في هذه الكنيسة العريقة التي تعود إلى 59 ميلادي، ويوجد فيها مقام زنار السيدة العذراء مريم، الذي دمره الإرهابيون، وبعودة الزنار إلى مكانه في مقام رائع ومهم بسواعد أبناء الكنيسة السريان الموجودين في جميع أنحاء العالم.

ولفت الأب زهري إلى أن المقام هو أيقونة تضاف إلى أيقونات حمص موضحاً أنه بعد تخريبه عادت إليه الحياة ونراها دبت في حمص القديمة مبيناً أن خطة إعادة تأهيل المقام 3 سنوات ولكن ببركة السيدة العذراء نفذت خلال ثمانية أشهر، بسواعد أبناء حمص من المهندسين والآباء الكهنة.
كنيسة الأرمن في مدينة حلب السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
الطوائف المسيحية الشرقية في سوريا تحتفل بعيد الفصح المجيد والأسد يقدم تهنئته
24 أبريل, 14:02 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксируют последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала