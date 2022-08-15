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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220815/الأمم-المتحدة-السماح-لسفينتين-تحملان-غذاء-بالمرور-باتجاه-موانئ-أوكرانيا-1066411274.html
الأمم المتحدة: السماح لسفينتين تحملان غذاء بالمرور باتجاه موانئ أوكرانيا
الأمم المتحدة: السماح لسفينتين تحملان غذاء بالمرور باتجاه موانئ أوكرانيا
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول سمح لسفينتين تحملان غذاء، في إطار "الصفقة الغذائية" بالمرور باتجاه موانئ أوكرانيا. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T03:36+0000
2022-08-15T03:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وجاء في بيان، "تم تفتيش سفينتين اليوم في بحر مرمرة، وتم السماح لهم بالاتجاه إلى تشيرنومورسك".ويشار إلى أن 3 سفن أخرى سيتم تفتيشها، الاثنين، وفي حال اتخاذ قرار إيجابي، ستتجه أيضا إلى تشيرنومورسك، إلى جانب سفن أخرى ستتجه إلى موانئ أوكرانية أخرى.يُذكر أنه تم توقيع اتفاق متعدد الأطراف بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في الـ 22 من شهر يوليو/تموز بشأن إلغاء القيود على تصدير المنتجات الروسية وتسهيل روسيا لنقل الحبوب الأوكرانية.وتتضمن الصفقة نقل الحبوب والمنتجات الغذائية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.
https://arabic.sputniknews.com/20220812/شركة-بناء-السفن-المتحدة-تعرض-منظومات-بحرية-واعدة-في-منتدى-آرميا-2022-1066327367.html
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أخبار أوكرانيا

الأمم المتحدة: السماح لسفينتين تحملان غذاء بالمرور باتجاه موانئ أوكرانيا

03:36 GMT 15.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول سمح لسفينتين تحملان غذاء، في إطار "الصفقة الغذائية" بالمرور باتجاه موانئ أوكرانيا.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وجاء في بيان، "تم تفتيش سفينتين اليوم في بحر مرمرة، وتم السماح لهم بالاتجاه إلى تشيرنومورسك".
ويشار إلى أن 3 سفن أخرى سيتم تفتيشها، الاثنين، وفي حال اتخاذ قرار إيجابي، ستتجه أيضا إلى تشيرنومورسك، إلى جانب سفن أخرى ستتجه إلى موانئ أوكرانية أخرى.
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يُذكر أنه تم توقيع اتفاق متعدد الأطراف بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في الـ 22 من شهر يوليو/تموز بشأن إلغاء القيود على تصدير المنتجات الروسية وتسهيل روسيا لنقل الحبوب الأوكرانية.
وتتضمن الصفقة نقل الحبوب والمنتجات الغذائية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.
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