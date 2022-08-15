https://sputnikarabic.ae/20220815/البرلمان-الأوكراني-يمدد-الأحكام-العرفية-والتعبئة-العامة-لمدة-90-يوما-1066429282.html
البرلمان الأوكراني يمدد الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يوما
البرلمان الأوكراني يمدد الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يوما
قال عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، اليوم الاثنين، إن البرلمان الأوكراني (رادا) أيد تمديد الأحكام العرفية وفترة التعبئة العامة لمدة 90 يوما. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T12:16+0000
2022-08-15T12:16+0000
2022-08-15T12:51+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
البرلمان الأوكراني
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكتب جيليزنياك على قناته في "تلغرام": "أيد مجلس النواب تمديد الأحكام العرفية لمدة 90 يوما حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. كما أيد "رادا" المصادقة على مرسوم "تمديد فترة التعبئة العامة".وتم تسجيل مشاريع القوانين الخاصة بتمديد الأحكام العرفية بعد 24 مايو/أيار، والتعبئة في أوكرانيا في البرلمان الأوكراني.وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220624/أوكرانيا-مشروع-قانون-لتشريع-حظر-مغادرة-الرجال-من-البلاد-أثناء-الأحكام-العرفية-1064153276.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, البرلمان الأوكراني
البرلمان الأوكراني يمدد الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يوما
12:16 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 12:51 GMT 15.08.2022) تابعنا عبر
قال عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، اليوم الاثنين، إن البرلمان الأوكراني (رادا) أيد تمديد الأحكام العرفية وفترة التعبئة العامة لمدة 90 يوما.
وكتب جيليزنياك على قناته في "تلغرام": "أيد مجلس النواب تمديد الأحكام العرفية لمدة 90 يوما حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. كما أيد "رادا" المصادقة على مرسوم "تمديد فترة التعبئة العامة".
وتم تسجيل مشاريع القوانين الخاصة بتمديد الأحكام العرفية بعد 24 مايو/أيار، والتعبئة في أوكرانيا في البرلمان الأوكراني.
وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.