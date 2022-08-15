https://sputnikarabic.ae/20220815/الحكومة-المصرية-تكشف-نسبة-البطالة-خلال-الربع-الثاني-لعام-2022-1066418661.html
الحكومة المصرية تكشف نسبة البطالة خلال الربع الثاني لعام 2022
الحكومة المصرية تكشف نسبة البطالة خلال الربع الثاني لعام 2022
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الاثنين، عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني من العام 2022، حيث بلغ معدل البطالة 7.2% من إجمالي... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T09:12+0000
2022-08-15T09:12+0000
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وبحسب بحث القوى العاملة الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه فقد معدل البطالة فى الربع السابق من عام 2022 بنفس نسبة الربع الثاني.وبحب البحث فقد بلغت قوة العمل في مصر حاليا 29.985 مليون فرد مقابل 29.895 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.3% وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13.191 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16.794 مليون فرد.وفيما يتعلق بالنوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور24.850 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5.134 مليون فرد، ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 84 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وارتفاع المتعطلين بمقدار (6) ألف متعطل ما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (90) ألف فرد.وبلغ أعداد العاطلين عن العمل2.151 مليون بنسبة 7.2% من إجمالى قوة العمل (1.250 مليون ذكور،901 ألف إناث) مقابل 2.145 مليون متعطل فى الربع الأول 2022 ارتفاع قـدره (6) ألف متعطل بنسـبة0.3%، وبارتفاع قــدره 36 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.7%.وكشف البحث عن أن إجمالي عدد المشتغلين بلغ 27.834 مليون فرد بينما كان 27.750 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 0.3% وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11.792 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16.042 مليون مشتغل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار مصر الآن, العالم العربي
الحكومة المصرية تكشف نسبة البطالة خلال الربع الثاني لعام 2022
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الاثنين، عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني من العام 2022، حيث بلغ معدل البطالة 7.2% من إجمالي القوى العاملة.
وبحسب بحث القوى العاملة الذي حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه فقد معدل البطالة فى الربع السابق من عام 2022 بنفس نسبة الربع الثاني.
وبحب البحث فقد بلغت قوة العمل في مصر حاليا 29.985 مليون فرد مقابل 29.895 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.3% وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13.191 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16.794 مليون فرد.
وفيما يتعلق بالنوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور24.850 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5.134 مليون فرد، ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 84 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وارتفاع المتعطلين بمقدار (6) ألف متعطل ما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (90) ألف فرد.
وبلغ أعداد العاطلين عن العمل2.151 مليون بنسبة 7.2% من إجمالى قوة العمل (1.250 مليون ذكور،901 ألف إناث) مقابل 2.145 مليون متعطل فى الربع الأول 2022 ارتفاع قـدره (6) ألف متعطل بنسـبة0.3%، وبارتفاع قــدره 36 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.7%.
وكشف البحث عن أن إجمالي عدد المشتغلين بلغ 27.834 مليون فرد بينما كان 27.750 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 0.3% وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11.792 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16.042 مليون مشتغل.