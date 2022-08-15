https://sputnikarabic.ae/20220815/الخارجية-الروسية-موسكو-تشعر-بقلق-بالغ-جراء-استمرار-الهجمات-الإرهابية-في-مالي-1066436624.html

الخارجية الروسية: موسكو تشعر بقلق بالغ جراء استمرار الهجمات الإرهابية في مالي

الخارجية الروسية: موسكو تشعر بقلق بالغ جراء استمرار الهجمات الإرهابية في مالي

أعربت موسكو عن قلقها بشأن الهجمات الإرهابية ضد السلطات والمواطنين في مالي، مؤكدة أنها ستواصل تقديم المساعدة للسلطات القانونية في مكافحة الإرهابيين. 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T13:28+0000

2022-08-15T13:28+0000

2022-08-15T13:28+0000

روسيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، نشر على موقعها الرسمي اليوم الاثنين: "موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الهجمات الإرهابية ضد السلطات والقوات المسلحة والشرطة والمدنيين في مالي. وآخرها تلك التي وقعت في مطلع شهر أغسطس/آب في المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، والذي وفقًا للبيانات الرسمية، أودى بحياة 42 جنديًا ماليًا، وإصابة 22 شخصًا آخرين. وفي هذا الصدد، تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في مالي. ونعرب عن خالص تعازينا للقيادة في مالي وأسر وأقارب الضحايا".وأضافت الخارجية أن سلطات مالي أشارت إلى تنسيق الإرهابيين للهجمات والتحضير لها بشكل جدي، وهذا مستحيل دون مشاركة خارجية.وشددت الوزارة على أنه "في المقابل، سنستمر في تزويد السلطات القانونية في مالي بمساعدة متعددة الأوجه في مكافحة الإرهابيين من جميع الأطياف، الذين ظلوا لفترة طويلة يعرقلون الحياة الطبيعية في هذا البلد الأفريقي، الذي تربطه بروسيا علاقات صداقة تقليدية".وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع والمحاربين القدماء المالي ساديو كامارا، إن بلاده تحث قادة العالم على الحذر عن الإدلاء بأي تصريحات وعدم إعطاء مصداقية لأي أفكار تدخليه في شؤون الدول والتي قد يكون لها عواقب وخيمة.وقال: "نعتقد فعلا ونؤمن، إلى أن يثبت العكس، أننا نعيش في عالم متوازن حيث يطبق القانون الدولي وتحترم سيادة كل دولة، وإن الحفاظ على الإنسانية يعتمد على هذا التوازن".يُذكر أنه في الـ30 من يونيو/ حزيران الماضي، صرح وزير الخارجية الإسباني على هامش قمة الناتو في مدريد بأنه لا يستبعد تدخل الحلف في مالي إذا كان الوضع ضروريا.وما لبث أن أجرى وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب اتصالا هاتفيا بنظيره الإسباني حول تلك التصريحات المنسوبة إليه والتي نفاها، معربا عن تمسكه بعلاقات الصداقة والتعاون مع مالي، وذلك طبقا لما نشره حينها الوزير المالي عبر "تويتر".

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