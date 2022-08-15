https://sputnikarabic.ae/20220815/الخارجية-الصينية-العلاقات-مع-السعودية-نمت-بقوة-في-السنوات-الأخيرة-1066439201.html

الخارجية الصينية: العلاقات مع السعودية نمت بقوة في السنوات الأخيرة

الخارجية الصينية: العلاقات مع السعودية نمت بقوة في السنوات الأخيرة

أكدت بكين أنها والمملكة العربية السعودية شريكان استراتيجيان شاملان. 15.08.2022, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية إن "العلاقات الصينية السعودية شهدت نموا قويا وتعاون مثمر في مختلف المجالات، خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل التزام وتوجية قادة البلدين".وفي شهر يونيو/ حزيران، بحث مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية، خالد بن حسين البياري، ووزير الدفاع الصيني، الفريق أول، وي فنغي، علاقات بلديهما "الدفاعية والعسكرية"، وذلك خلال لقاء جرى بينهما على هامش قمة الأمن الآسيوي "حوار شانغريلا" في سنغافورة.وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، زار الصين في فبراير/ شباط 2019، ​في إطار زيارة رسمية إلى بكين ضمن جولة آسيوية شملت أيضا باكستان والهند.

https://sputnikarabic.ae/20220718/الصين-ترد-على-إعلان-بايدن-حول-التعاون-مع-السعودية-لتطوير-شبكات-الجيل-الخامس-والسادس-للتفوق-عليها-1065248571.html

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