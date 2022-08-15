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الخارجية الصينية: العلاقات مع السعودية نمت بقوة في السنوات الأخيرة
الخارجية الصينية: العلاقات مع السعودية نمت بقوة في السنوات الأخيرة
أكدت بكين أنها والمملكة العربية السعودية شريكان استراتيجيان شاملان. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية إن "العلاقات الصينية السعودية شهدت نموا قويا وتعاون مثمر في مختلف المجالات، خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل التزام وتوجية قادة البلدين".وفي شهر يونيو/ حزيران، بحث مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية، خالد بن حسين البياري، ووزير الدفاع الصيني، الفريق أول، وي فنغي، علاقات بلديهما "الدفاعية والعسكرية"، وذلك خلال لقاء جرى بينهما على هامش قمة الأمن الآسيوي "حوار شانغريلا" في سنغافورة.وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، زار الصين في فبراير/ شباط 2019، ​في إطار زيارة رسمية إلى بكين ضمن جولة آسيوية شملت أيضا باكستان والهند.
https://sputnikarabic.ae/20220718/الصين-ترد-على-إعلان-بايدن-حول-التعاون-مع-السعودية-لتطوير-شبكات-الجيل-الخامس-والسادس-للتفوق-عليها-1065248571.html
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الصين, السعودية, العالم, العالم العربي

الخارجية الصينية: العلاقات مع السعودية نمت بقوة في السنوات الأخيرة

13:50 GMT 15.08.2022
© AFP 2022 / HOW HWEE YOUNGولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يحضر اجتماعا مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، 22 فبراير/ شباط 2019
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يحضر اجتماعا مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، 22 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يحضر اجتماعا مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، 22 فبراير/ شباط 2019
© AFP 2022 / HOW HWEE YOUNG
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أكدت بكين أنها والمملكة العربية السعودية شريكان استراتيجيان شاملان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية إن "العلاقات الصينية السعودية شهدت نموا قويا وتعاون مثمر في مختلف المجالات، خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل التزام وتوجية قادة البلدين".

وشدد وينبين على أن "الصين مستعدة للعمل مع المملكة العربية السعودية لمواصلة ترسيخ الثقة المتبادلة وتعميق التعاون وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية الشاملة".

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
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18 يوليو, 14:36 GMT
وفي شهر يونيو/ حزيران، بحث مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية، خالد بن حسين البياري، ووزير الدفاع الصيني، الفريق أول، وي فنغي، علاقات بلديهما "الدفاعية والعسكرية"، وذلك خلال لقاء جرى بينهما على هامش قمة الأمن الآسيوي "حوار شانغريلا" في سنغافورة.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، زار الصين في فبراير/ شباط 2019، ​في إطار زيارة رسمية إلى بكين ضمن جولة آسيوية شملت أيضا باكستان والهند.
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