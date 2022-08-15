الخارجية الصينية: العلاقات مع السعودية نمت بقوة في السنوات الأخيرة
© AFP 2022 / HOW HWEE YOUNGولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يحضر اجتماعا مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، 22 فبراير/ شباط 2019
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يحضر اجتماعا مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، 22 فبراير/ شباط 2019
© AFP 2022 / HOW HWEE YOUNG
أكدت بكين أنها والمملكة العربية السعودية شريكان استراتيجيان شاملان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية إن "العلاقات الصينية السعودية شهدت نموا قويا وتعاون مثمر في مختلف المجالات، خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل التزام وتوجية قادة البلدين".
وشدد وينبين على أن "الصين مستعدة للعمل مع المملكة العربية السعودية لمواصلة ترسيخ الثقة المتبادلة وتعميق التعاون وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية الشاملة".
وفي شهر يونيو/ حزيران، بحث مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية، خالد بن حسين البياري، ووزير الدفاع الصيني، الفريق أول، وي فنغي، علاقات بلديهما "الدفاعية والعسكرية"، وذلك خلال لقاء جرى بينهما على هامش قمة الأمن الآسيوي "حوار شانغريلا" في سنغافورة.
معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري يلتقي وزير الدفاع الصيني الفريق أول وي فنغ خه في #سنغافورة، ويبحثان علاقات التعاون الدفاعية والعسكرية.#وزارة_الدفاع pic.twitter.com/tAgXNUVCAf— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) June 11, 2022
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، زار الصين في فبراير/ شباط 2019، في إطار زيارة رسمية إلى بكين ضمن جولة آسيوية شملت أيضا باكستان والهند.