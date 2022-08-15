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https://sputnikarabic.ae/20220815/الخطوط-الجوية-الماليزية-تعقد-صفقة-للحصول-على-20-طائرة-إيرباص-1066424870.html
الخطوط الجوية الماليزية تعقد صفقة للحصول على 20 طائرة "إيرباص"
الخطوط الجوية الماليزية تعقد صفقة للحصول على 20 طائرة "إيرباص"
وافقت الخطوط الجوية الماليزية على الحصول على 20 طائرة "إيرباص" من طراز "A330neo" لتحديث أسطولها من الطائرات ذات الجسم العريض، حسبما ذكرت شركة تصنيع السيارات... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T11:05+0000
2022-08-15T11:05+0000
أخبار ماليزيا اليوم
إيرباص
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وبموجب الاتفاق، ستشتري شركة الطيران الواقعة في جنوب شرق آسيا 10 طائرات من "إيرباص" وتستأجر 10 أخرى من شركة "أفولون" لتأجير الطائرات والتي مقرها دبلن.لم يتم الكشف عن أرقام بشأن الصفقة لكن الطائرة تقدر بـ 296 مليون دولار وفقا لأخر قائمة أسعار نشرت في 2018.عادة ما تدفع شركات الطيران أقل من الأسعار المدرجة.من المقرر أن تحل طائرات "A330neo" الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود محل 21 طائرة من طراز "A330ceo" التي تنتمي لجيل أقدم في أسطول الشركة الماليزية.
https://sputnikarabic.ae/20220622/إيرباص-تدعو-الاتحاد-الأوروبي-لعدم-شمل-موادها-المستوردة-من-روسيا-ضمن-العقوبات-1064017733.html
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أخبار ماليزيا اليوم, إيرباص

الخطوط الجوية الماليزية تعقد صفقة للحصول على 20 طائرة "إيرباص"

11:05 GMT 15.08.2022
© Sputnik . Alexei Kudenkoإيرباص أ380
إيرباص أ380 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Alexei Kudenko
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وافقت الخطوط الجوية الماليزية على الحصول على 20 طائرة "إيرباص" من طراز "A330neo" لتحديث أسطولها من الطائرات ذات الجسم العريض، حسبما ذكرت شركة تصنيع السيارات الأوروبية، اليوم الاثنين.
وبموجب الاتفاق، ستشتري شركة الطيران الواقعة في جنوب شرق آسيا 10 طائرات من "إيرباص" وتستأجر 10 أخرى من شركة "أفولون" لتأجير الطائرات والتي مقرها دبلن.
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لم يتم الكشف عن أرقام بشأن الصفقة لكن الطائرة تقدر بـ 296 مليون دولار وفقا لأخر قائمة أسعار نشرت في 2018.
عادة ما تدفع شركات الطيران أقل من الأسعار المدرجة.
من المقرر أن تحل طائرات "A330neo" الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود محل 21 طائرة من طراز "A330ceo" التي تنتمي لجيل أقدم في أسطول الشركة الماليزية.
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