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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220815/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-مئات-المرتزقة-الأجانب-من-بولندا-وألمانيا-بضربة-عالية-الدقة-1066419456.html
الدفاع الروسية تعلن تحييد مئات المرتزقة الأجانب من بولندا وألمانيا بضربة عالية الدقة
الدفاع الروسية تعلن تحييد مئات المرتزقة الأجانب من بولندا وألمانيا بضربة عالية الدقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الطيران الروسي حيد أكثر من 100 مرتزق من بولندا وألمانيا في منطقة خاركيف. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T09:30+0000
2022-08-15T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "استهدفت القوات الجوية الروسية بسلاح عالي الدقة نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في بلدة زولوتشيف بمنطقة خاركيف، قتل على إثرها أكثر من 100 وجرح أكثر من 50 مسلحا من بولندا وألمانيا".وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "يواصل الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية قصف المنشآت العسكرية على أراضي أوكرانيا؛ حيث تم تدمير مواقع قيادة لواء الدفاع الإقليمي 112 في منطقة أرتيميفسك، ولواء المشاة 60 في منطقة أوسوكوروفكا بمنطقة خيرسون، خلال الـ24 ساعة الماضية".وأشار البيان إلى أن القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك الكتائب القومية، قد تم استهدافها في بلدات ميريفا في منطقة خاركيف، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مدينة نيكولاييف وفيليكوميخايلوفكا في منطقة دنيبروبتروفسك.وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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الدفاع الروسية تعلن تحييد مئات المرتزقة الأجانب من بولندا وألمانيا بضربة عالية الدقة

09:30 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 09:51 GMT 15.08.2022)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الطيران الروسي حيد أكثر من 100 مرتزق من بولندا وألمانيا في منطقة خاركيف.
وقالت الدفاع في بيان: "استهدفت القوات الجوية الروسية بسلاح عالي الدقة نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في بلدة زولوتشيف بمنطقة خاركيف، قتل على إثرها أكثر من 100 وجرح أكثر من 50 مسلحا من بولندا وألمانيا".
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "يواصل الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية قصف المنشآت العسكرية على أراضي أوكرانيا؛ حيث تم تدمير مواقع قيادة لواء الدفاع الإقليمي 112 في منطقة أرتيميفسك، ولواء المشاة 60 في منطقة أوسوكوروفكا بمنطقة خيرسون، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشار البيان إلى أن القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك الكتائب القومية، قد تم استهدافها في بلدات ميريفا في منطقة خاركيف، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مدينة نيكولاييف وفيليكوميخايلوفكا في منطقة دنيبروبتروفسك.
وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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