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https://sputnikarabic.ae/20220815/الدفاع-الروسية-كييف-تعد-لاستفزاز-واسع-النطاق-في-منطقة-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية---1066450740.html
الدفاع الروسية: كييف تعد لاستفزاز واسع النطاق في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية
الدفاع الروسية: كييف تعد لاستفزاز واسع النطاق في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أعلن رئيس مركز الدفاع الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، أن كييف تعد لاستفزاز واسع النطاق في منطقة محطة زابوروجيه... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T18:58+0000
2022-08-15T18:58+0000
روسيا
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "من المعلوم أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تعد لاستفزازات واسعة النطاق في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ومن أجل تنفيذها، وصل فيلق من قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية إلى مدينة نيكوبول بمقاطعة دنيبروبتروفسك، يصل قوامه إلى ألف عسكري، ومجهز بمعدات حماية خاصة للتنفيذ في ظروف التلوث الإشعاعي للمنطقة، وكذلك وسائل الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي والسيطرة".وأشار إلى أنه نتيجة لهذه الاستفزازات، قد ينشأ تهديد حقيقي للأمن النووي ليس فقط في أوكرانيا، ولكن أيضاً في أوروبا، وأن نظام كييف الإجرامي والدول الغربية، يعملون وفقاً لسيناريو تم وضعه بالفعل مع تغطية إعلامية واسعة، بحيث يتم إلقاء اللوم فيما يتعلق بالعواقب المحتملة على الجيش الروسي.وكان ميزينتسيف، قد أوضح قبل ذلك، بأن المدفعية الأوكرانية قصفت محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مشيرا إلى أن محطة الطاقة الحرارية ونظام التبريد، تضررا بشكل جزئي.وكانت روسيا قد حذرت من أن نظام كييف يضع المجتمع الدولي أمام تحدي صعب وخطير جداً، من خلال استهداف محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالقذائف الصاروخية.وتنفي سلطات كييف استهداف المحطة، بل وتتهم الجيش الروسي، الذي يسيطر على المحطة، بقصفها؛ الأمر الذي دفع المسؤولين الروس إلى طلب حضور ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتحقق بأنفسهم من صحة الرواية الروسية.
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روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: كييف تعد لاستفزاز واسع النطاق في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية

18:58 GMT 15.08.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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أعلن رئيس مركز الدفاع الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، أن كييف تعد لاستفزاز واسع النطاق في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث استدعت ما يقرب من ألف عسكري من قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "من المعلوم أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تعد لاستفزازات واسعة النطاق في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ومن أجل تنفيذها، وصل فيلق من قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية إلى مدينة نيكوبول بمقاطعة دنيبروبتروفسك، يصل قوامه إلى ألف عسكري، ومجهز بمعدات حماية خاصة للتنفيذ في ظروف التلوث الإشعاعي للمنطقة، وكذلك وسائل الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي والسيطرة".

وأشار إلى أنه نتيجة لهذه الاستفزازات، قد ينشأ تهديد حقيقي للأمن النووي ليس فقط في أوكرانيا، ولكن أيضاً في أوروبا، وأن نظام كييف الإجرامي والدول الغربية، يعملون وفقاً لسيناريو تم وضعه بالفعل مع تغطية إعلامية واسعة، بحيث يتم إلقاء اللوم فيما يتعلق بالعواقب المحتملة على الجيش الروسي.
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18:19 GMT
وكان ميزينتسيف، قد أوضح قبل ذلك، بأن المدفعية الأوكرانية قصفت محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مشيرا إلى أن محطة الطاقة الحرارية ونظام التبريد، تضررا بشكل جزئي.
وكانت روسيا قد حذرت من أن نظام كييف يضع المجتمع الدولي أمام تحدي صعب وخطير جداً، من خلال استهداف محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالقذائف الصاروخية.
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15:06 GMT
وتنفي سلطات كييف استهداف المحطة، بل وتتهم الجيش الروسي، الذي يسيطر على المحطة، بقصفها؛ الأمر الذي دفع المسؤولين الروس إلى طلب حضور ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتحقق بأنفسهم من صحة الرواية الروسية.
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