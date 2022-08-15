https://sputnikarabic.ae/20220815/السودان-وزير-الخارجية-والسفير-السعودي-يبحثان-الأوضاع-في-منطقة-البحر-الأحمر-1066453266.html
السودان.. وزير الخارجية والسفير السعودي يبحثان الأوضاع في منطقة البحر الأحمر
السودان.. وزير الخارجية والسفير السعودي يبحثان الأوضاع في منطقة البحر الأحمر
بحث وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، اليوم الاثنين، مع السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر الأوضاع في منطقة البحر الأحمر. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T22:50+0000
2022-08-15T22:50+0000
2022-08-15T22:50+0000
أخبار السودان اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن اللقاء ناقش أهمية التنسيق بين الدول الإفريقية والعربية المُشاطئة للبحر الأحمر "لضمان أمن واستقرار النقل البحري وحماية البيئة ومنع التلوث".وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا أيضا العلاقات بين السودان والسعودية.وأشارت الوكالة إلى أن السفير السعودي أشاد بمواقف السودان المساندة للمملكة وآخرها إعلان السودان دعمه لترشيح المملكة العربية لاستضافة معرض إكسبو 2030.
https://sputnikarabic.ae/20220815/وزير-المعادن-السوداني-لـسبوتنيك-وفد-من-الخرطوم-يزور-روسيا-الأسبوع-الحالي-لبحث-التعاون-المشترك-1066441624.html
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أخبار السودان اليوم
السودان.. وزير الخارجية والسفير السعودي يبحثان الأوضاع في منطقة البحر الأحمر
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بحث وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، اليوم الاثنين، مع السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر الأوضاع في منطقة البحر الأحمر.
وذكرت وكالة
الأنباء السودانية أن اللقاء ناقش أهمية التنسيق بين الدول الإفريقية والعربية
المُشاطئة للبحر الأحمر "لضمان أمن واستقرار النقل البحري وحماية البيئة ومنع التلوث".
وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا أيضا العلاقات بين السودان والسعودية.
وأشارت الوكالة إلى أن السفير السعودي أشاد بمواقف السودان المساندة للمملكة وآخرها إعلان السودان دعمه لترشيح المملكة العربية لاستضافة معرض إكسبو 2030.