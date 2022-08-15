عربي
https://sputnikarabic.ae/20220815/السودان-وزير-الخارجية-والسفير-السعودي-يبحثان-الأوضاع-في-منطقة-البحر-الأحمر-1066453266.html
السودان.. وزير الخارجية والسفير السعودي يبحثان الأوضاع في منطقة البحر الأحمر
السودان.. وزير الخارجية والسفير السعودي يبحثان الأوضاع في منطقة البحر الأحمر
بحث وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، اليوم الاثنين، مع السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر الأوضاع في منطقة البحر الأحمر. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T22:50+0000
2022-08-15T22:50+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1048531336_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_e8680fd980baa4de69ec3fbe8b259978.jpg
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن اللقاء ناقش أهمية التنسيق بين الدول الإفريقية والعربية المُشاطئة للبحر الأحمر "لضمان أمن واستقرار النقل البحري وحماية البيئة ومنع التلوث".وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا أيضا العلاقات بين السودان والسعودية.وأشارت الوكالة إلى أن السفير السعودي أشاد بمواقف السودان المساندة للمملكة وآخرها إعلان السودان دعمه لترشيح المملكة العربية لاستضافة معرض إكسبو 2030.
https://sputnikarabic.ae/20220815/وزير-المعادن-السوداني-لـسبوتنيك-وفد-من-الخرطوم-يزور-روسيا-الأسبوع-الحالي-لبحث-التعاون-المشترك-1066441624.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1048531336_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_55b2fc8940f424702f3dcd9584d91a34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم

السودان.. وزير الخارجية والسفير السعودي يبحثان الأوضاع في منطقة البحر الأحمر

22:50 GMT 15.08.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazlyوزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان
وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazly
تابعنا عبرTelegram
بحث وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، اليوم الاثنين، مع السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر الأوضاع في منطقة البحر الأحمر.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن اللقاء ناقش أهمية التنسيق بين الدول الإفريقية والعربية المُشاطئة للبحر الأحمر "لضمان أمن واستقرار النقل البحري وحماية البيئة ومنع التلوث".
وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا أيضا العلاقات بين السودان والسعودية.
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
وزير المعادن السوداني لـ"سبوتنيك": وفد من الخرطوم يزور روسيا الأسبوع الحالي لبحث التعاون المشترك
14:10 GMT
وأشارت الوكالة إلى أن السفير السعودي أشاد بمواقف السودان المساندة للمملكة وآخرها إعلان السودان دعمه لترشيح المملكة العربية لاستضافة معرض إكسبو 2030.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксируют последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала