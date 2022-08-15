https://sputnikarabic.ae/20220815/السوريات-يستبدلن-حصانهن-الأبيض-بـ-طائرة-بيضاء-وسيلة-للهروب-من-آلام-الحرب-والحصار-1066434754.html

السوريات يستبدلن "حصانهن الأبيض" بـ "طائرة بيضاء".. وسيلة للهروب من آلام الحرب والحصار

السوريات يستبدلن "حصانهن الأبيض" بـ "طائرة بيضاء".. وسيلة للهروب من آلام الحرب والحصار

لم يعد فتى أحلام الفتيات يأتي على حصان أبيض كما كانت تُروى الحكايات، بل على متن طائرة بيضاء تُحيي الأمل بواقع أفضل مما هو معاش. 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T13:23+0000

2022-08-15T13:23+0000

2022-08-15T13:48+0000

أخبار سوريا اليوم

تقارير سبوتنيك

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الحرب الخانقة والحصار الاقتصادي الغربي وما خلفاه من ألوان داكنة صبغت حياة المجتمع السوري، وما نالته السوريات من أكثرها قتامتة على وجه الخصوص، جعلت السفر والهجرة حلم الغالبية العظمى من فتيات سوريا للخلاص من واقعهن، وخاصة أوروبا، التي شكّلت ملاذًا لآلاف الشبان السوريين الذين اختاروا السفر وسيلة لبدء حياتهم التي يريدون، ففتحت في الوقت نفسه الباب أمام الفتيات للهروب والبدء بحياة جديدة، والتي لم يجدن سبيلا لها إلا بالزواج من شاب مغترب.ولكن، الذي يحصل في كثير من الحالات أن هذا الزواج يكون زواج "مصلحة"، ويكون الشاب المغترب "جسرا" لوصول الفتاة إلى مبتغاها.زواج صالونات "متطور"!تقول الكاتبة والأديبة السورية مرح الحصني في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "ظاهرة الزواج من داخل البلاد إلى الخارج، تضاعفت وكأنها تمثيلٌ لنسخةٍ متطورةٍ من زواج الصالونات في نسخته المعدلة، والتي تتناسب مع روح العصر الجديد"."خدعة" الحلم الورديوتستكمل الحصني حديثها: "وبناء على ذلك نجد شاباً في بلاد المهجر يلبي جميع مُتطلبات الفتاة وكأنهُ فانوسٌ سحريٌّ، حيث تمرّ فترة الخطوبة وحفل الزفاف دون وجود الشاب، ومع انعدام اللقاء الواقعي، وقضاء ساعاتٍ طويلةٍ من الكلام على وسائل التواصل الاجتماعي والذي لا يُغني أبداً عن اللقاءات والحوارات المتكررة على أرض الواقع، تسافر الفتاة إلى البلاد التي تحلمُ بها دون أن تُفكر أنها ستقضي ما تبقى من حياتها مع شخص لم تلتقِ بهِ يوماً على أرض الواقع، لتظهر فيما بعد السلبيات التي تترتب على هذا النوع من الزواج والتي تتمثل بشكل أساسي في عدم وجود توافق فكري بين الشريكين لأن الزواج تم على أساس مصلحة السفر دون التفكير في الجوهر الحقيقي للزواج والذي يكمن في تحقيق شراكة ناجحة، ينتج عنها تكوين أسرة ناجحة".هل الغاية تبرر الوسيلة!رصدت "سبوتنيك " خلال إعداد هذا التحقيق عدة حالات زواج تمت لفتيات سوريات من شبان خارج سوريا.يقول أحمد، طبيب مقيم في ألمانيا: "كنت أرفض الزواج من فتاة أجنبية ومُصرّ على الزواج من بنت بلدي، فتعرفت على فتاة سورية صيدلانية جميلة وقررنا الزواج بعد علاقة حب دامت لسنتين، وبعد أن حصلت على الجنسية الألمانية سافرت إلى سوريا وتزوجنا وجاءت معي إلى ألمانيا، ولكن لم أكن أعلم أنها كانت تخدعني باسم الحب، وكان هدفها الحصول على الجنسية فقط.. فبعد أن ولدت بابنتنا وحصلت على الجنسية، اكتشفت خيانتها لي مع شاب ألماني وتم الطلاق".أما رامي، مقيم في الإمارات، فيقول: "كنا نتواصل أنا وفتاة في دمشق للاتفاق على الزواج والسفر.. وخلال هذه الفترة وأنا أرسل لها المال دون أن أعلم أنها تستغلني للحصول على الفيزا فقط، وبعد أن أرسلت لها الفيزا والمال وتكاليف السفر، جاءت إلى هنا ولم أعد أعلم عنها أي شي، اختفت وأصبحت لا ترد على اتصالاتي".أما فادية، فتاة سورية، فتقول: "السفر كان الحلم المستحيل بالنسبة لي، بسبب رفض الأهل، فحسب تعبيرهم لا يجوز للفتاة أن تسافر وتعيش وحدها، لذلك اتفقت مع شاب سوري يعيش في السويد أن نتزوج على الورق فقط مقابل مبلغاً من المال أعطيه إياه، كي أستطيع السفر والحصول على الجنسية، وبعد أن وصلت إلى هناك تم الطلاق بالتراضي بيننا".حلم الهجرةوأشار الخبير الاجتماعي رأفت الخطيب في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إلى أنه "مؤخراً، أصبحت الفتيات هي الفئة الكبرى من السوريين الراغبين في الهجرة، ويأتي ذلك نتيجة للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد وتفشي البطالة وتردي الخدمات الحيوية من كهرباء وإنترنت ومواصلات، ما ينعكس سلباً على مستوى معيشتهن وتعليمهن وعملهن، ويحول أدنى حقوقهن في الدراسة والعمل إلى مشقة ومكابدة يومية".

https://sputnikarabic.ae/20220810/ورق-عتيق-أول-مقهى-ثقافي-يدمج-ذوي-الاحتياجات-في-سوريا-بسوق-العمل-1066247920.html

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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك