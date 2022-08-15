https://sputnikarabic.ae/20220815/الشرطة-الإسرائيلية-تقتل-فلسطينيا-بدعوى-محاولته-طعن-أحد-جنودها-في-القدس-1066413501.html
الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا بدعوى محاولته طعن أحد جنودها في القدس
الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا بدعوى محاولته طعن أحد جنودها في القدس
قتلت الشرطة الإسرائيلية، فلسطينيا رميا بالرصاص في بلدة كفر عقب شمالي القدس الشرقية المحتلة، بدعوى محاولته طعن أحد عناصرها. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T06:30+0000
2022-08-15T06:30+0000
2022-08-15T06:30+0000
آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065666194_0:57:1600:958_1920x0_80_0_0_9f6383c2ca1512c91fa298e68a857037.jpg
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "وصلت القوات الأمنية الليلة (الاثنين)، لتفتيش منزل فلسطيني في كفر عقب بالقدس الشرقية، للاشتباه بحيازته أسلحة".وأضافت: "تطورت المواجهات مع أفراد عائلة المشتبه به محمد إبراهيم شحام (20 عاما) الذي حاول طعن المقاتلين بسكين - وقتل بالرصاص".وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "عندما اقترب المقاتلون من الهدف، خرج أفراد الأسرة وبدؤوا في مواجهة المقاتلين عندها خرج المشتبه به الرئيسي فجأة حاملا سكينا وحاول طعن مقاتلينا الذين ردوا بإطلاق النار - وقاموا بتحييده".وأظهرت مقاطع فيديو القوات الإسرائيلية خلال اقتحام البلدة فجرا، فيما ظهر فلسطينيون وهم يرشقونها بالحجارة ويلقون أغراضا على آلياتها من أسطح المنازل.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065666194_124:0:1477:1015_1920x0_80_0_0_e887910e7c576e5f55ce167a66241707.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل
آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل
الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا بدعوى محاولته طعن أحد جنودها في القدس
تابعنا عبر
قتلت الشرطة الإسرائيلية، فلسطينيا رميا بالرصاص في بلدة كفر عقب شمالي القدس الشرقية المحتلة، بدعوى محاولته طعن أحد عناصرها.
وقالت قناة
"كان" الإسرائيلية الرسمية: "وصلت القوات الأمنية الليلة (الاثنين)، لتفتيش منزل فلسطيني في كفر عقب بالقدس الشرقية، للاشتباه بحيازته أسلحة".
وأضافت: "تطورت المواجهات مع أفراد عائلة المشتبه به محمد إبراهيم شحام (20 عاما) الذي حاول طعن المقاتلين بسكين - وقتل بالرصاص".
اا
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان نشرته صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية: "عندما اقترب المقاتلون من الهدف، خرج أفراد الأسرة وبدؤوا في مواجهة المقاتلين عندها خرج المشتبه به الرئيسي فجأة حاملا سكينا وحاول طعن مقاتلينا الذين ردوا بإطلاق النار - وقاموا بتحييده".
وأظهرت مقاطع فيديو القوات الإسرائيلية خلال اقتحام البلدة فجرا، فيما ظهر فلسطينيون وهم يرشقونها بالحجارة ويلقون أغراضا على آلياتها من أسطح المنازل.