https://sputnikarabic.ae/20220815/الشرطة-الفرنسية-توقف-شابا-مغربيا-تجول-في-الشارع-برأس-أبيه-بعد-ذبحه-1066428449.html
الشرطة الفرنسية توقف شابا مغربيا تجول في الشارع برأس أبيه بعد ذبحه
الشرطة الفرنسية توقف شابا مغربيا تجول في الشارع برأس أبيه بعد ذبحه
قبضت الشرطة الفرنسية على شاب يحمل الجنسية المغربية ويبلغ من العمر 25 عاما، بتهمة قطع رأس والده، السبت الماضي، في بلدة سانت بريست قرب مدينة ليون شرقي البلاد. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T11:53+0000
2022-08-15T11:53+0000
2022-08-15T11:53+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وقال مكتب المدعي العام في ليون لوكالة "فرانس برس" إن العناصر الأولى من التحقيق تظهر أن الجاني "قتل والده البالغ من العمر 60 عاما بسكين مطبخ".وشاهد سكانٌ الشاب وهو يحمل رأس والده في يد وسكين في اليد الأخرى. وتمكن عناصر من الشرطة توقيف المشتبه به رغم محاولته طعنهم أيضا، لكن دون أي يصاب أحد منهم بأذى.وأشار المصدر عينه إلى أن المشتبه به يقيم في فرنسا بشكل قانوني لكنه معروف لدى السلطات المختصة نظرا لقيامه بجنايات سابقة "على خلفية تعاطي الكحول والمخدرات"، لكنه لم يرتكب في السابق أي أعمال تطرف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
الشرطة الفرنسية توقف شابا مغربيا تجول في الشارع برأس أبيه بعد ذبحه
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قبضت الشرطة الفرنسية على شاب يحمل الجنسية المغربية ويبلغ من العمر 25 عاما، بتهمة قطع رأس والده، السبت الماضي، في بلدة سانت بريست قرب مدينة ليون شرقي البلاد.
وقال مكتب المدعي العام في ليون لوكالة "فرانس برس
" إن العناصر الأولى من التحقيق تظهر أن الجاني "قتل والده البالغ من العمر 60 عاما بسكين مطبخ".
وتابع: "حوالي الساعة 2 صباحاً، قامت الشرطة البلدية بتنبيه الشرطة الوطنية إلى اكتشاف جثة مقطوعة الرأس في موقف للسيارات. وأبلغت شرطة البلدية عن رجل يسير وهو يحمل رأسا في يده وسكين في اليد الأخرى".
وشاهد سكانٌ الشاب وهو يحمل رأس والده في يد وسكين في اليد الأخرى. وتمكن عناصر من الشرطة توقيف المشتبه به رغم محاولته طعنهم أيضا، لكن دون أي يصاب أحد منهم بأذى.
وأشار المصدر عينه إلى أن المشتبه به يقيم في فرنسا بشكل قانوني لكنه معروف لدى السلطات المختصة نظرا لقيامه بجنايات سابقة "على خلفية تعاطي الكحول والمخدرات"، لكنه لم يرتكب في السابق أي أعمال تطرف.