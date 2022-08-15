https://sputnikarabic.ae/20220815/الشعوب-الأكثر-والأقل-غضبا-في-2022-1066425595.html
الشعوب الأكثر والأقل غضبا في 2022
الشعوب الأكثر والأقل غضبا في 2022
تصدر لبنان تصنيف عام 2022 للشعوب الأكثر غضبا، الصادر عن مؤسسة الأبحاث "غالوب"، حيث أعرب 49% من سكان البلد عن تملك مشاعر الغضب عليهم (وفقا لخمسة مؤشرات رئيسية)... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T11:09+0000
2022-08-15T11:09+0000
2022-08-15T11:09+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1066425093_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_36147ee60bbae87f2eda5987acd0f2b4.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1066425093_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_0849f57f90880d63aeafa51ef333177e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
الشعوب الأكثر والأقل غضبا في 2022
تابعنا عبر
تصدر لبنان تصنيف عام 2022 للشعوب الأكثر غضبا، الصادر عن مؤسسة الأبحاث "غالوب"، حيث أعرب 49% من سكان البلد عن تملك مشاعر الغضب عليهم (وفقا لخمسة مؤشرات رئيسية) خلال الفترة بين النصف الثاني من عام 2021 وبدايات العام الجاري.