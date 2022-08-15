عربي
https://sputnikarabic.ae/20220815/الصحة-السعودية-توضح-حقيقة-علاقة-أكل-كبد-الإبل-بتليف-كبد-الإنسان-1066417992.html
الصحة السعودية توضح حقيقة علاقة أكل كبد الإبل بتليف كبد الإنسان
الصحة السعودية توضح حقيقة علاقة أكل كبد الإبل بتليف كبد الإنسان
كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، حقيقة ما يتم تداوله حول تسبب أكل "كبدة الحاشي" (كبدة الإبل) في الإصابة بمرض تليف الكبد لدى الإنسان. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T08:54+0000
2022-08-15T08:54+0000
مجتمع
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104281/13/1042811371_121:0:3762:2048_1920x0_80_0_0_4c931c296df41662df4d5e063382f20d.jpg
ونقلت صحيفة "المناطق" السعودية عن الوزارة قولها إنه "لا توجد علاقة بين أكل كبدة الحاشي وتعويض تلف الكبد"، مشيرة إلى أنه تمت إتاحة الجرعة الثانية التنشيطية لفئة محددة من المرضى، مثل مرضى السرطان والفشل الكلوي ونقص المناعة.وأضافت الوزارة عبر حسابها على "تويتر"، الصحة 937، إنه "لا توجد دراسات علمية تثبت صحة ذلك، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".ويعتبر مرض الكبد الدهني مرضا قابلا للعلاج إذا تم تشخيصه مبكرًا، وإذا تُرك المرض دون رادع، يمكن أن يؤدي إلى حالات أكثر خطورة مثل تليف الكبد والفشل الكبدي.وكما هو الحال مع معظم الأمراض، يمر الكبد الدهني بعدة مراحل، وإذا تم إجراء تغييرات في نمط الحياة، والنظام الغذائي قبل حدوث أضرار جسيمة، يمكن تقليل شدة الحالة بشكل فعال.وفي المرحلة الثالثة من مرض الكبد الدهني، يكون الشخص على وشك الإصابة بتليف الكبد، وهو مرض يتم فيه استبدال أنسجة الكبد السليمة بنسيج مشوه، وتحدث تغيرات لا رجعة فيها في هذا العضو الأكثر أهمية، حسبما نشرته صحيفة "ديلي إكسبرس".
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104281/13/1042811371_576:0:3307:2048_1920x0_80_0_0_3270a11880b5df0e737ef725a5d3b5ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, السعودية
مجتمع, السعودية

الصحة السعودية توضح حقيقة علاقة أكل كبد الإبل بتليف كبد الإنسان

08:54 GMT 15.08.2022
© Depositphotos / Ryanking999الكبد
الكبد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Depositphotos / Ryanking999
تابعنا عبرTelegram
كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، حقيقة ما يتم تداوله حول تسبب أكل "كبدة الحاشي" (كبدة الإبل) في الإصابة بمرض تليف الكبد لدى الإنسان.
ونقلت صحيفة "المناطق" السعودية عن الوزارة قولها إنه "لا توجد علاقة بين أكل كبدة الحاشي وتعويض تلف الكبد"، مشيرة إلى أنه تمت إتاحة الجرعة الثانية التنشيطية لفئة محددة من المرضى، مثل مرضى السرطان والفشل الكلوي ونقص المناعة.
وأضافت الوزارة عبر حسابها على "تويتر"، الصحة 937، إنه "لا توجد دراسات علمية تثبت صحة ذلك، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".
ويعتبر مرض الكبد الدهني مرضا قابلا للعلاج إذا تم تشخيصه مبكرًا، وإذا تُرك المرض دون رادع، يمكن أن يؤدي إلى حالات أكثر خطورة مثل تليف الكبد والفشل الكبدي.
وكما هو الحال مع معظم الأمراض، يمر الكبد الدهني بعدة مراحل، وإذا تم إجراء تغييرات في نمط الحياة، والنظام الغذائي قبل حدوث أضرار جسيمة، يمكن تقليل شدة الحالة بشكل فعال.
وفي المرحلة الثالثة من مرض الكبد الدهني، يكون الشخص على وشك الإصابة بتليف الكبد، وهو مرض يتم فيه استبدال أنسجة الكبد السليمة بنسيج مشوه، وتحدث تغيرات لا رجعة فيها في هذا العضو الأكثر أهمية، حسبما نشرته صحيفة "ديلي إكسبرس".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала