https://sputnikarabic.ae/20220815/الصين-تعلن-عدم-وقوع-إصابات-لمواطنيها-في-حادث-كنيسة-المنيرة-المصرية-1066435076.html
الصين تعلن عدم وقوع إصابات لمواطنيها في حادث كنيسة المنيرة المصرية
الصين تعلن عدم وقوع إصابات لمواطنيها في حادث كنيسة المنيرة المصرية
قالت الصين أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين مواطنيها حتى الآن في حادث الحريق الذي شب، أمس الأحد، في كنيسة "أبو سيفين" المصرية. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T13:03+0000
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وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، أنه تم التحقق من عدم وقوع إصابات بين الصينيين إثر حريق كنيسة المنيرة في مصر، وذلك بعد التواصل مع السفارة الصينية في القاهرة.وتابع وينبين أن "الصين تنعى بشدة الذين فقدوا أرواحهم في حريق الكنيسة المصرية، وتعرب عن خالص تعازيها لأسر الضحايا والمصابين".وشهدت مصر، صباح أمس الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.
https://sputnikarabic.ae/20220724/الرئيس-الصيني-مصر-ملتزمة-بمسار-مستقل-في-السنوات-الأخيرة-ونعلق-أهمية-كبرى-على-تنمية-علاقتنا-معها-1065492760.html
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الصين, مصر, العالم, العالم العربي
الصين تعلن عدم وقوع إصابات لمواطنيها في حادث كنيسة المنيرة المصرية
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قالت الصين أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين مواطنيها حتى الآن في حادث الحريق الذي شب، أمس الأحد، في كنيسة "أبو سيفين" المصرية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية
، اليوم الاثنين، أنه تم التحقق من عدم وقوع إصابات بين الصينيين إثر حريق كنيسة المنيرة في مصر، وذلك بعد التواصل مع السفارة الصينية في القاهرة.
وتابع وينبين أن "الصين تنعى بشدة الذين فقدوا أرواحهم في حريق الكنيسة المصرية، وتعرب عن خالص تعازيها لأسر الضحايا والمصابين".
وشهدت مصر، صباح أمس الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين
بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم
. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.