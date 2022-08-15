https://sputnikarabic.ae/20220815/النرويج-تنفذ-القتل-الرحيم-في-حصان-بحر--1066414929.html
النرويج تنفذ "القتل الرحيم" في حصان بحر
النرويج تنفذ "القتل الرحيم" في حصان بحر
نفذت السلطات النرويجية "القتل الرحيم" في حيوان فظ جذب حشودا من الجماهير في مضيق أوسلو بعد أن خلصت إلى أنه يشكل خطرا على البشر. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T07:32+0000
2022-08-15T07:32+0000
2022-08-15T07:32+0000
أخبار النرويج
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1049843424_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13eed5a1c2d248ba58a76c29ab3540ff.jpg
وأصبحت أنثى الفظ (يعني اسم حيوان الفظ: حصان البحر ذو الأسنان المسننة) المعروفة باسم فريا نقطة جذب شهيرة في النرويج خلال الأسابيع الأخيرة على الرغم من تحذيرات المسؤولين من الاقتراب والتقاط الصور مع الحيوان الثديي البحري الضخم.أحبت فريا الصعود على القوارب الصغيرة ما تسبب في إصابتها بأضرار، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وفي الشهر الماضي قال مسؤولون إنهم يأملون في أن تغادر فريا من نفسها، وإن القتل الرحيم سيكون الملاذ الأخير.قالت مديرية مصايد الأسماك النرويجية إن فريا قتلت في وقت مبكر الأحد، بناء على تقييم شامل للتهديد المستمر على سلامة البشر.أضافت: "من خلال المراقبات التي أجريت في الموقع الأسبوع الماضي، أصبح من الواضح أن الجمهور تجاهل التوصية الحالية بالاحتفاظ بمسافة واضحة من الفظ".وتابعت: "لذلك، خلصت المديرية إلى أن الضرر المحتمل للأشخاص كان مرتفعا وأن الرفق بالحيوان لم يتواصل".
https://sputnikarabic.ae/20220803/تقنية-يابانية-تزيد-نمو-الأسماك-بنسبة-60-1065945718.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1049843424_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_f2eba785187d606b1862ede34e4f0c80.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار النرويج
النرويج تنفذ "القتل الرحيم" في حصان بحر
تابعنا عبر
نفذت السلطات النرويجية "القتل الرحيم" في حيوان فظ جذب حشودا من الجماهير في مضيق أوسلو بعد أن خلصت إلى أنه يشكل خطرا على البشر.
وأصبحت أنثى الفظ (يعني اسم حيوان الفظ: حصان البحر ذو الأسنان المسننة) المعروفة باسم فريا نقطة جذب شهيرة في النرويج خلال الأسابيع الأخيرة على الرغم من تحذيرات المسؤولين من الاقتراب والتقاط الصور مع الحيوان الثديي البحري الضخم.
أحبت فريا الصعود على القوارب الصغيرة ما تسبب في إصابتها بأضرار، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
وفي الشهر الماضي قال مسؤولون إنهم يأملون في أن تغادر فريا من نفسها، وإن القتل الرحيم سيكون الملاذ الأخير.
قالت مديرية مصايد الأسماك النرويجية إن فريا قتلت في وقت مبكر الأحد، بناء على تقييم شامل للتهديد المستمر على سلامة البشر.
أضافت: "من خلال المراقبات التي أجريت في الموقع الأسبوع الماضي، أصبح من الواضح أن الجمهور تجاهل التوصية الحالية بالاحتفاظ بمسافة واضحة من الفظ".
وتابعت: "لذلك، خلصت المديرية إلى أن الضرر المحتمل للأشخاص كان مرتفعا وأن الرفق بالحيوان لم يتواصل".