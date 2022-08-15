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https://sputnikarabic.ae/20220815/انفجار-في-مصنع-عسكري-بصربيا-يؤدي-إلى-إصابات-عدة--1066423797.html
انفجار في مصنع عسكري بصربيا يؤدي إلى إصابات عدة
انفجار في مصنع عسكري بصربيا يؤدي إلى إصابات عدة
أفادت وسائل إعلام صربية، اليوم الاثنين، عن دوي انفجار في مصنع تابع لوزارة الدفاع الصربية في مدينة فالييفو غربي البلاد. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T10:30+0000
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وذكرت إذاعة صربيا الرسمية " إر تي إس" أن انفجارا كبيرا حصل في مصنع "كروشيك" التابع لوزارة الدفاع الصربية والذي يقع في منطقة فالييفو غربي العاصمة بلغراد.وبحسب الإذاعة، نتج عن الانفجار إصابة عدد من الموظفين بينهم اثنان بحالة خطرة.وأشارت سلطات الطوارئ في البلاد أنه تم نقل المصابين إلى المشفى حيث تبين أن إحدى السيدات مصابة بجروح خطيرة نتيجة انفجار مادة "كي 34" التفجيرية.وفي سياق متصل، علقت وزارة الدفاع الصربية على الحادث وأصدرت بيانا رسميا قالت فيه: "أصيب أحد الموظفين عندما تم استخدام مادة متفجرة في مصنع كروشيك عبر نقلها ما أدى إلى انفجار مفاجئ".وأضافت وزارة الدفاع أن "العاملة المصابة تم نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى فاليفو حيث تلقت مساعدة طبية".وأوضحت وزارة الدفاع الصربية أن "موظفة أخرى كانت موجودة في نفس الغرفة ولم تصب بأذى، حيث تم فحصها في مستشفى فالييفو بسبب الصدمة الناجمة عن التفجير وبعد خروجها من الفحص غادرت إلى المنزل".كما أن التحقيق جار في الموقع لمعرفة أسباب وظروف الحادث.
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العالم

انفجار في مصنع عسكري بصربيا يؤدي إلى إصابات عدة

10:30 GMT 15.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Nick Savchenko / Novi Sadمدينة نوفي-ساد في صربيا
مدينة نوفي-ساد في صربيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Nick Savchenko / Novi Sad
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أفادت وسائل إعلام صربية، اليوم الاثنين، عن دوي انفجار في مصنع تابع لوزارة الدفاع الصربية في مدينة فالييفو غربي البلاد.
وذكرت إذاعة صربيا الرسمية " إر تي إس" أن انفجارا كبيرا حصل في مصنع "كروشيك" التابع لوزارة الدفاع الصربية والذي يقع في منطقة فالييفو غربي العاصمة بلغراد.
وبحسب الإذاعة، نتج عن الانفجار إصابة عدد من الموظفين بينهم اثنان بحالة خطرة.
وأشارت سلطات الطوارئ في البلاد أنه تم نقل المصابين إلى المشفى حيث تبين أن إحدى السيدات مصابة بجروح خطيرة نتيجة انفجار مادة "كي 34" التفجيرية.
وفي سياق متصل، علقت وزارة الدفاع الصربية على الحادث وأصدرت بيانا رسميا قالت فيه: "أصيب أحد الموظفين عندما تم استخدام مادة متفجرة في مصنع كروشيك عبر نقلها ما أدى إلى انفجار مفاجئ".
وأضافت وزارة الدفاع أن "العاملة المصابة تم نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى فاليفو حيث تلقت مساعدة طبية".
وأوضحت وزارة الدفاع الصربية أن "موظفة أخرى كانت موجودة في نفس الغرفة ولم تصب بأذى، حيث تم فحصها في مستشفى فالييفو بسبب الصدمة الناجمة عن التفجير وبعد خروجها من الفحص غادرت إلى المنزل".
كما أن التحقيق جار في الموقع لمعرفة أسباب وظروف الحادث.
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