https://arabic.sputniknews.com/20220815/انهيار-جسر-فوق-نهر-في-النرويج-أثناء-مرور-سيارتين-1066420474.html
انهيار جسر فوق نهر في النرويج أثناء مرور سيارتين
انهيار جسر فوق نهر في النرويج أثناء مرور سيارتين
انهار جسر خشبي فوق نهر في جنوب النرويج، في وقت مبكر اليوم الاثنين، أثناء مرور سيارتين، ما أدى لسقوط واحدة في الماء بينما علقت الأخرى. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T09:43+0000
2022-08-15T09:43+0000
2022-08-15T09:43+0000
أخبار النرويج
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وقال الشرطة إن سائقي السيارتين تم إنقاذهما وحالتهما جيدة، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وتم إبلاغ الشرطة بعد وقت قصير من الحادث بانهيار الجسر، بينما كانت شاحنة وسيارة تعبران.وسقطت سيارة في النهر، بينما بقيت الشاحنة على الكوبري في وضع رأسي أعلى الجزء المنهار المرتفع بزاوية خارج الماء.ساعدت مروحية في عملية الإنقاذ، حيث انتشلت سائق الشاحنة، بينما تمكن سائق السيارة من الخروج من سيارته بنفسه.يربط الجسر الذي افتتح في عام 2002 والبالغ طوله 150 مترا الضفة الغربية للنهر بقرية تريتين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار النرويج
انهيار جسر فوق نهر في النرويج أثناء مرور سيارتين
تابعنا عبر
انهار جسر خشبي فوق نهر في جنوب النرويج، في وقت مبكر اليوم الاثنين، أثناء مرور سيارتين، ما أدى لسقوط واحدة في الماء بينما علقت الأخرى.
وقال الشرطة إن سائقي السيارتين تم إنقاذهما وحالتهما جيدة، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
وتم إبلاغ الشرطة بعد وقت قصير من الحادث بانهيار الجسر، بينما كانت شاحنة وسيارة تعبران.
وسقطت سيارة في النهر، بينما بقيت الشاحنة على الكوبري في وضع رأسي أعلى الجزء المنهار المرتفع بزاوية خارج الماء.
ساعدت مروحية في عملية الإنقاذ، حيث انتشلت سائق الشاحنة، بينما تمكن سائق السيارة من الخروج من سيارته بنفسه.
يربط الجسر الذي افتتح في عام 2002 والبالغ طوله 150 مترا الضفة الغربية للنهر بقرية تريتين.