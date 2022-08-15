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انهيار جسر فوق نهر في النرويج أثناء مرور سيارتين
انهيار جسر فوق نهر في النرويج أثناء مرور سيارتين
انهار جسر خشبي فوق نهر في جنوب النرويج، في وقت مبكر اليوم الاثنين، أثناء مرور سيارتين، ما أدى لسقوط واحدة في الماء بينما علقت الأخرى. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T09:43+0000
2022-08-15T09:43+0000
أخبار النرويج
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وقال الشرطة إن سائقي السيارتين تم إنقاذهما وحالتهما جيدة، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وتم إبلاغ الشرطة بعد وقت قصير من الحادث بانهيار الجسر، بينما كانت شاحنة وسيارة تعبران.وسقطت سيارة في النهر، بينما بقيت الشاحنة على الكوبري في وضع رأسي أعلى الجزء المنهار المرتفع بزاوية خارج الماء.ساعدت مروحية في عملية الإنقاذ، حيث انتشلت سائق الشاحنة، بينما تمكن سائق السيارة من الخروج من سيارته بنفسه.يربط الجسر الذي افتتح في عام 2002 والبالغ طوله 150 مترا الضفة الغربية للنهر بقرية تريتين.
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أخبار النرويج

انهيار جسر فوق نهر في النرويج أثناء مرور سيارتين

09:43 GMT 15.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Dconvertini / Låtefossen, Norwayجسر بالقرب من شلال لوتيفوس في النرويج
جسر بالقرب من شلال لوتيفوس في النرويج - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Dconvertini / Låtefossen, Norway
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انهار جسر خشبي فوق نهر في جنوب النرويج، في وقت مبكر اليوم الاثنين، أثناء مرور سيارتين، ما أدى لسقوط واحدة في الماء بينما علقت الأخرى.
وقال الشرطة إن سائقي السيارتين تم إنقاذهما وحالتهما جيدة، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وتم إبلاغ الشرطة بعد وقت قصير من الحادث بانهيار الجسر، بينما كانت شاحنة وسيارة تعبران.
وسقطت سيارة في النهر، بينما بقيت الشاحنة على الكوبري في وضع رأسي أعلى الجزء المنهار المرتفع بزاوية خارج الماء.
ساعدت مروحية في عملية الإنقاذ، حيث انتشلت سائق الشاحنة، بينما تمكن سائق السيارة من الخروج من سيارته بنفسه.
يربط الجسر الذي افتتح في عام 2002 والبالغ طوله 150 مترا الضفة الغربية للنهر بقرية تريتين.
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