https://sputnikarabic.ae/20220815/بريطانيا-تعتمد-رسميا-لقاح-موديرنا-مطورا-يستهدف-متحور-أوميكرون-1066427505.html

بريطانيا تعتمد رسميا لقاح "موديرنا" مطورا يستهدف متحور "أوميكرون"

بريطانيا تعتمد رسميا لقاح "موديرنا" مطورا يستهدف متحور "أوميكرون"

أعلنت هيئة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة عن موافقتها على نسخة محدثة ومطورة من لقاح "موديرنا" ضد فيروس "كورونا" المستجد، والذي يستهدف متحوره "أوميكرون"،... 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T11:39+0000

2022-08-15T11:39+0000

2022-08-15T11:39+0000

أوميكرون

فيروس كورونا

مجتمع

منوعات

بريطانيا

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وقالت الوكالة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها وافقت على اللقاح للجرعات المنشطة للبالغين، "بعد أن تبيّن أنها تفي بمعايير المنظمة البريطانية للسلامة والجودة والفعالية" وللتحفيز على "استجابة مناعية قوية ضد كلا السلالتين".وكانت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "موديرنا"، اعلنت في شهر يونيو/ حزيران، عن نتائج إيجابية للقاح جديد يستهدف سلالة (كوفيد) الأصلية و"أوميكرون".وأفادت وكالة "فرانس برس" بأنه تم اختبار ما يسمى بلقاح "ثنائي التكافؤ" في تجربة شملت أكثر من 850 بالغا، تلقوا جميعا جرعاتهم الثلاث الأولى من لقاح "سبايك فاكس" الذي أنتجته شركة "موديرنا"، ثم تلقى نصفهم جرعة رابعة من "سبايك فاكس"، بينما تلقى البقية اللقاح الثنائي التكافؤ.وتبين للباحثين أن أولئك الذين تلقوا اللقاح الثنائي التكافؤ لديهم مستويات أعلى بكثير من الأجسام المضادة المعادلة ضد "أوميكرون"، هذه المستويات أعلى بنحو 75 في المائة لدى المجموعة التي حصلت على اللقاح الثنائي التكافؤ كجرعة رابعة مقارنة بأولئك الذين حصلوا على اللقاح "سبايك فاكس" كجرعة رابعة.كما حصل من تلقوا اللقاح الثنائي التكافؤ كجرعة رابعة على حماية أعلى ضد السلالة الأصلية من كورونا مقارنة بمن تلقوا جرعة رابعة من "سبايك فاكس".من جانبه، قال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" في بيان: "نحن سعداء للغاية"، وتوقع أن يكون هذا اللقاح هو المرشح الرئيسي للشركة للحصول على ترخيص كمعزز هذا الخريف.يشار إلى أن المتحور "أوميكرون" يسبب أعراضا أقل خطورة، إذ يقل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة به على مستوى العالم مقارنة بالسلالات السابقة من فيروس كورونا.وحاول العلماء معرفة ما إذا كان السبب في ذلك ارتفاع معدلات المناعة الناتجة عن التطعيم أو الإصابة السابقة بالفيروس أو نتيجة ضعف المتحور الجديد، وانتهت الدراسات إلى أن انخفاض مخاطر الإصابة بأعراض شديدة يُعزى إلى خصائص المتحور "أوميكرون" نفسه.

https://sputnikarabic.ae/20220525/دراسة-جديدة-تظهر-تفوق-لقاح-سبوتنيك-v-في-مكافحة-أوميكرون-1062687044.html

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أوميكرون, فيروس كورونا, مجتمع, منوعات, بريطانيا