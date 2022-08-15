https://sputnikarabic.ae/20220815/بلغت-500-مليون-دولار-ما-الفوائد-الاقتصادية-للاستثمارات-السعودية-في-شركات-الطاقة-الروسية؟-1066448969.html

بلغت 500 مليون دولار.. ما الفوائد الاقتصادية للاستثمارات السعودية في شركات الطاقة الروسية؟

بلغت 500 مليون دولار.. ما الفوائد الاقتصادية للاستثمارات السعودية في شركات الطاقة الروسية؟

في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة السعودية الروسية في مجال الطاقة، أعلنت شركة "المملكة القابضة" السعودية أنها ضخت استثمارات في شركات الطاقة الروسية "غازبروم"،... 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T17:37+0000

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وقالت الشركة عبر حسابها في موقع "تويتر"، إن استثماراتها تندرج ضمن برنامج استثماري كبير للشركة مدته 3 سنوات وتبلغ قيمته الإجمالية 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار).وأوضحت المملكة القابضة أنها استثمرت 1.37 مليار ريال (360 مليون دولار) ريال في شركة "غازبروم" ونحو 196 مليون ريال (52 مليون دولار) في "روسنفت" في 22 فبراير، إضافة إلى 410 ملايين ريال (109 مليون دولار) في "لوك أويل" في الفترة من 22 فبراير إلى 22 مارس، وفقا للعربية.وطرح البعض تساؤلات بشأن دلالات الخطوة السعودية، وفوائدها الاقتصادية، لا سيما في ظل العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على شركات الطاقة الروسية، في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.سيادة سعوديةاعتبر محمد سرور الصبان، كبير مستشاري وزير البترول السعودي السابق، أن استثمار المملكة العربية السعودية في شركات الطاقة الروسية، أمر طبيعي ويعكس التنوع في الاستثمارات وعدم الاقتصار على دولة أو قارة بعينها من أجل الاستثمار في مجال الطاقة.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، شركات الطاقة الروسية لها مكانتها على المستوى العالمي في هذا المجال، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على الوقود الأحفوري من غاز ونفط، وهذه الاستثمارات تعكس مدى الثقة في اعتماد العالم على الطاقة الأحفورية.وعن الفوائد السعودية من الاستثمار في شركات الطاقة الروسية، قال الصبان إن الشركات الروسية تحقق أرباحًا كبيرة حتى في ظل العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على موسكو، والاستثمار السعودي في هذه الشركات سواء كان قصير المدى أو متوسطا أو كبيرا، يحقق أرباحًا جيدة للمستثمرين السعوديين.وفيما يخص تجاوز المملكة للعقوبات الغربية على موسكو لا سيما في مجال الطاقة، أوضح أن السعودية تتعامل مع كافة الدول، بما في ذلك روسيا رغم العقوبات الأوروبية والأمريكية، مضيفًا: "تعلم السعودية جيدًا أن هذه العقوبات مؤقتة، ولن تؤثر بشكل كبير على شركات الطاقة الروسية، إنما كان تأثيرها على قارة أوروبا وأمريكا".ومضى قائلًا: "على الرغم من طلب الولايات المتحدة الأمريكية عدم التعامل مع موسكو وشركاتها، إلا أن الدول في إفريقيا والشرق الأوسط، هي دول ذات سيادة، وتتعامل وفق مصالحها السياسية والاقتصادية، وهو ما دفع المملكة لمثل هذه الاستثمارات".مكاسب متبادلةمن جانبه قال عيد العيد، الخبير الاقتصادي، والمستشار السابق في الصندوق السعودي للتنمية، إن إعلان السعودية استثمارها في مجال الطاقة بالشركات الروسية، هو قرار يعود بالدرجة الأولى لاختيارات المملكة، باعتبارها دولة ذات سيادة وتقرر أين ومتى تستثمر، ولا يوجد قدرة لأي دولة أن تفرض خياراتها على المملكة، لا سيما في قطاع الاستثمار.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تبحث المملكة عن المكاسب والعوائد المجزية من الاستثمارات، ووجدت أن الاستثمار في مجال الطاقة بروسيا مجزي على الرغم من العقوبات المفروضة، مؤكدًا أن توجه المملكة هذه الفترة مبنيًا على استراتيجية طويلة الأمد، في ظل التأثير الروسي الكبير على قطاع الطاقة في العالم، حيث تمد روسيا دول أوروبا بما يعادل 40% من إمدادات الغاز، و27% من النفط، ناهيك عن إمدادات الطاقة الروسية لدول آسيا، لا سيما الصين.وأكد أن توجه المملكة يأتي من باب تنويع الاستثمارات في كافة القطاعات، من بينها الطاقة، حيث تملك قدرة كبيرة في الاستثمار بهذا القطاع، إذ تشكل هذه الصفقة إضافة نوعية لقطاعات الطاقة في البلدين، وسيكون هناك تبادل للخبرات والتطبيقات، نظرا لما تمتلكه كل دولة من خبرات طويلة في هذا المجال.وفيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية على قطاعات الطاقة في روسيا، أوضح أن المملكة نأت بنفسها منذ اليوم الأول عن هذه الأحداث، وأعلنت التزامها باتفاقيات مجموعة أوبك+ ولم تحيد عنها، ولم تتجاوب مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا عبر زيارات رؤساء أمريكا وفرنسا وبريطانيا للسعودية.وتابع: "تلتزم المملكة دائمًا بتعهداتها، وتردك أن هذا الالتزام يحقق لها مكاسب أعلى بكثير من التخلي عنه، والمملكة تحقق التزامها باتفاقيات أوبك بلس عوائد إيجابية ومكاسب كبيرة، وهو ما شهدناه منذ بداية الأزمة".فوائد اقتصاديةبدوره قال المستشار المالي والاقتصادي السعودي ماجد بن أحمد الصويغ، إن المملكة العربية السعودية بدأت في تداول الأوراق المالية وحصص في شركاتها من أجل الاستثمار والاستحواذ على نسب في شركات عالمية جديدة، حيث ضخت شركة المملكة القابضة السعودية استثمارات في شركة الطاقة الروسية عن طريق صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي السعودي، حيث تمت العملية عن طريق صفقة شراء وبيع خاصة لسعر سهم المملكة بـ9.09 ريال سعودي، وبما يعادل قيمته 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار).وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تعتبر المملكة العربية السعودية شريكًا استراتيجيًا لمعظم دول العالم، وترتبط معها بمصالح سياسية واقتصادية وجيوسياسية، كونها دولة كبيرة، ومصدر رئيسي للنفط، وعضو منظمة أوبك، ومجموعة العمل المالي، ما يدفعها لعقد مثل هذه الصفقات الاستثمارية.ويرى الصويغ أن المملكة تسعى بفكرها الجديد للاستثمار في شركات الطاقة العالمية، لا سيما الروسية، مؤكدًا أن هذه الصفقة متميزة، وتعود بالنفع على الصندوق السيادي في المستقبل، وعلى المملكة العربية السعودية بشكل عام، وتعزز من الناتج المحلي الإجمالي، من أجل تحسين استدامة الإنفاق الحكومي، والمساهمة في ضخ مشاريع جيدة في شتى المجالات.وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية والأوروبية على شركات النفط الروسية، أوضح المستشار السعودي أن المملكة تقف كطرف محايد فيما يتعلق بالعقوبات التجارية على روسيا، وتنظر لما فيه مصلحة للمملكة ولمواطنيها أولا، وترى بأن مصالحها أهم وأن هذه العقوبات التي تفرضها بعض الدول على البعض الآخر لا تعنيها، وهي دولة تدعو دائما للسلام وإيقاف الحروب، وتهتم بدعم نموها ونهضتها لتحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030.فرص استثماريةفي السياق، قال عطاالله الشمري الإعلامي المتخصص بالشأن الاقتصادي السعودي، إن شركة المملكة القابضة أعلنت أنها استثمرت 1.37 مليار ريال في شركة "غازبروم" ونحو 196 مليون ريال في "روسنفت" خلال فبراير، إضافة إلى 410 ملايين ريال في "لوك أويل"، كل هذه الاستثمارات -التي تقارب الملياري ريال- تأتي ضمن برنامج خاص للشركة للاستثمار في الشركات الروسية.وأوضح الشمري؛ في حديثه لـ "سبوتنيك"، بأن الشركات السعودية ومنها "المملكة القابضة" تحاول أن تغتنم الفرص الاستثمارية في مختلف دول العالم، ومنها روسيا، وهي بذات الوقت توازن بين رغبتها في الاستثمار وكذلك عوائد الاستثمار، وكذلك تبعد نفسها عن أي استثمارات يمكن أن تؤثر عليها الخلافات أو العقوبات الدولية.ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة 16.87% من أسهم المملكة القابضة كان قد استحوذ عليها في مايو/ أيار.وتقود السعودية وروسيا تجمع أوبك+، وهو تحالف تشكل في عام 2017 من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين متحالفين معها.

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