https://sputnikarabic.ae/20220815/بلومبيرغ-تشير-مجددا-إلى-ضرورة-خفض-قيمة-الجنيه-المصري-1066446925.html

"بلومبيرغ" تشير مجددا إلى ضرورة خفض قيمة الجنيه المصري

"بلومبيرغ" تشير مجددا إلى ضرورة خفض قيمة الجنيه المصري

قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن تزايد الضغط على الاقتصاد المصري، دفع أكبر البنوك في العالم إلى الاعتقاد بأن القاهرة تحتاج إضعاف عملتها مجددا. 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T16:38+0000

2022-08-15T16:38+0000

2022-08-15T16:38+0000

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اقتصاد

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وذكرت الوكالة المتخصصة في الاقتصاد، أن المرونة الأكبر للعملة المصرية أصبحت ضرورة في ظل سعي القاهرة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.وهي نفس الإشارة التي وردت في تقرير للوكالة الأسبوع الماضي يتحدث عن "حتمية انخفاض قيمة الجنيه". واستشهدت الوكالة بتحليلات لبنوك "دويتشه بنك" و"جولدمان ساكس" و"سيتي غروب" قالت فيها إن العملة المصرية مبالغ في قيمتها، حتى بعد تخفيضها بأكثر من 15% في مارس/ آذار.أثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشكل كبير على مصر التي تعد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما تضررت من تأثر السياح من روسيا وأوكرانيا.تسارع التضخم في المناطق الحضرية في مصر في يوليو/ تموز بعد شهر من الهدوء، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والارتفاع المحلي في تكاليف الوقود إلى مزيد من الضغط على المستهلكين.ووفقا للوكالة، قد تعطي بيانات يوليو البنك المركزي مزيدا من الزخم لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع في 18 أغسطس/ آب.وستتطلع الأسواق أيضا إلى أي إشارات على أن البنك المركزي يستعد للسماح للعملة بالانخفاض أكثر بعد أن سحب المستثمرون العالميون مليارات الدولارات من سوق الدين المصري هذا العام.في غضون ذلك، تتخذ الحكومة خطوات أخرى لدعم مواردها المالية. وتفكر مصر في الحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار، وتجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل التمويل.كما يوفر التمويل من الخليج دعامة أساسية. استحوذت وحدة من صندوق الثروة السيادية السعودي على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار، كجزء من التزام المملكة بتوجيه الموارد.خلال عطلة نهاية الأسبوع، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 13 تغييرا في حكومته، بما في ذلك تعيين وزير جديد للمشاريع العامة.

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