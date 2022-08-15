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https://sputnikarabic.ae/20220815/بوتين-محاولات-إلغاء-ثقافتنا-الروسية-عقيمة-1066451319.html
بوتين: محاولات إلغاء ثقافتنا الروسية "عقيمة"
بوتين: محاولات إلغاء ثقافتنا الروسية "عقيمة"
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه لا طائل من جميع المحاولات الهادفة إلى إلغاء الثقافة الروسية وإلغاء روسيا نفسها، مشددا على أن أولئك الذين... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T20:05+0000
2022-08-15T20:05+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين في خطاب ألقاه أمام المشاركين وضيوف المهرجان الرابع "تافريدا أرت" المقام في شبه جزيرة القرم الروسية في خليج كابسل، إن "كل المحاولات لإلغاء ثقافتنا وإلغاء روسيا عقيمة. هذه (المحاولات) مجرد غباء. وأولئك الذين يفكرون بخلاف ذلك، للأسف بالنسبة لهم، لم يتعلموا دروس التاريخ".وأشار بوتين إلى أن جميع الضيوف والمشاركين في مهرجان "تافريدا أرت" هم شخصيات مشرقة ومبدعة يجمعها الإيمان بالعدالة وحب الوطن والرغبة في التنمية الذاتية والرغبة الصادقة في مساعدة الناس.وأشار بوتين إلى أن فريق المهرجان لهذا العام يضم أيضًا أفرادا من الأراضي المحررة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وقال بوتين مخاطبا هؤلاء المشاركين: "اليوم، أنتم قريبون جدا، ومستعدون لتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، ما يعني أنكم متأكدون من أنه لكي تكونوا أقوياء، عليكم أن تكونوا معا. هذا يدرس من خلال كامل تاريخ روسيا الثري الذي يمتد لألف عام. أعلم أنه من خلال إنجازاتكم الإبداعية وأعمالكم، فإنكم تدعمون أبطالنا؛ الجنود والضباط والمتطوعين والجنود في دونباس. شكرا لكم على هذا".
https://sputnikarabic.ae/20220815/بوتين-يشارك-في-حفل-افتتاح-المنتدى-العسكري-التقني-الدولي-آرميا-2022-1066428072.html
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روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: محاولات إلغاء ثقافتنا الروسية "عقيمة"

20:05 GMT 15.08.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوربوتين خلال افتتاح "آرميا 2022" الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة "باتريوت" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو
بوتين خلال افتتاح آرميا 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه لا طائل من جميع المحاولات الهادفة إلى إلغاء الثقافة الروسية وإلغاء روسيا نفسها، مشددا على أن أولئك الذين يعتقدون خلاف ذلك لم يتعلموا دروس التاريخ.
وقال بوتين في خطاب ألقاه أمام المشاركين وضيوف المهرجان الرابع "تافريدا أرت" المقام في شبه جزيرة القرم الروسية في خليج كابسل، إن "كل المحاولات لإلغاء ثقافتنا وإلغاء روسيا عقيمة. هذه (المحاولات) مجرد غباء. وأولئك الذين يفكرون بخلاف ذلك، للأسف بالنسبة لهم، لم يتعلموا دروس التاريخ".

وتابع الرئيس الروسي: "لكن الناس يصنعون التاريخ، واليوم هؤلاء (الذين يصنعونه) هو أنتم (الحضور)، أيها الشبان الذين يمكنهم الحلم والإبداع والعمل والفوز. أنتم تتابعون تقاليد الثقافة (الروسية)، وتضمنون استمرارية الأجيال".

وأشار بوتين إلى أن جميع الضيوف والمشاركين في مهرجان "تافريدا أرت" هم شخصيات مشرقة ومبدعة يجمعها الإيمان بالعدالة وحب الوطن والرغبة في التنمية الذاتية والرغبة الصادقة في مساعدة الناس.
بوتين خلال افتتاح آرميا 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
بوتين خلال افتتاح "آرميا 2022": توسيع التعاون العسكري مهم في ظل عالم متعدد الأقطاب ينشأ بشكل مطرد
11:45 GMT

وشدد الرئيس الروسي على أن "هذه الصفات، صفات الشخصية الوطنية هي التي تجعل شعبنا (الروسي)، وثقافتنا العريقة التي تعود إلى ألف عام، لا تقهر".

وأشار بوتين إلى أن فريق المهرجان لهذا العام يضم أيضًا أفرادا من الأراضي المحررة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وقال بوتين مخاطبا هؤلاء المشاركين: "اليوم، أنتم قريبون جدا، ومستعدون لتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، ما يعني أنكم متأكدون من أنه لكي تكونوا أقوياء، عليكم أن تكونوا معا. هذا يدرس من خلال كامل تاريخ روسيا الثري الذي يمتد لألف عام. أعلم أنه من خلال إنجازاتكم الإبداعية وأعمالكم، فإنكم تدعمون أبطالنا؛ الجنود والضباط والمتطوعين والجنود في دونباس. شكرا لكم على هذا".
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