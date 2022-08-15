https://arabic.sputniknews.com/20220815/بوتين-يرسل-برقية-تعزية-للرئيس-المصري-بضحايا-حريق-كنيسة-أبو-سيفين-1066420743.html
بوتين يرسل برقية تعزية للرئيس المصري بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين
بوتين يرسل برقية تعزية للرئيس المصري بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين
أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تعزية إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بضحايا حادثة الحريق المأساوية في كنيسة "أبو سيفين"، بحسب موقع الكرملين. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T09:54+0000
2022-08-15T09:54+0000
2022-08-15T09:54+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
الكرملين
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وجاء في نص البرقية: "عزيزي السيد الرئيس، صديقي العزيز، أود أن أعبر عن خالص التعازي في للحادث المأساوي الذي وقع في كنيسة أبو سيفين بالجيزة، ونشارك أسر الضحايا وأصدقاءهم حزنهم ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".وشهدت مصر، صباح أمس الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.
https://arabic.sputniknews.com/20220814/الملك-سلمان-وولي-عهده-يعزيان-السيسي-في-ضحايا-كنيسة-أبو-سيفين-1066407107.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, الكرملين, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي
بوتين يرسل برقية تعزية للرئيس المصري بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين
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أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تعزية إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بضحايا حادثة الحريق المأساوية في كنيسة "أبو سيفين"، بحسب موقع الكرملين.
وجاء في نص البرقية: "عزيزي السيد الرئيس، صديقي العزيز، أود أن أعبر عن خالص التعازي في للحادث المأساوي الذي وقع في كنيسة أبو سيفين بالجيزة، ونشارك أسر الضحايا وأصدقاءهم حزنهم ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".
وشهدت مصر، صباح أمس الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين
بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم
. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.