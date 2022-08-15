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تحذير طبي من شرب المياه الباردة في موجات الحر الشديدة
تحذير طبي من شرب المياه الباردة في موجات الحر الشديدة
حذرت طبيبة من شرب المياه الباردة في موجات الحر، وذلك بعدما تعرض له أحد الشبان البريطانيين، وكاد أن يموت بسببه. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T10:22+0000
2022-08-15T10:22+0000
مجتمع
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وقام الشاب البريطاني، آدم شواب، بشرب زجاجتين من الماء المثلج أثناء جلوسه داخل سيارة مكيفة، إلا أنه بدأ "يشعر بشيء غريب، وببقع غريبة تظهر على جسده، وأصيب بغثيان شديد، وبوخز حاد في يديه وقدميه"، وفقا لمنشور له على مواقع التواصل.وتابع شواب: "سقطت عندما فتحت الباب، واندفع والدي مرعوبا لإسعافي، إذ تعرض جسمي لصدمة حادة من المياه الباردة"، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.وتعليقا على الواقعة، قالت الدكتورة سارة جارفيس، في تصريحات لصحيفة "ذا صن": "يبدو أن آدم قد عانى من حالة متطرفة من "رأس الآيس كريم".وأوضحت: "إذا كنت تشرب شيئا باردا جدا، وبسرعة كبيرة، فإن البرودة الموجودة على سقف فمك تحفز الأعصاب حولك، وهذا يؤدي بدوره إلى تقلص سريع، ثم توسيع الأوعية الدموية الدقيقة في الجيوب الأنفية".وتابعت شارحة: "يقطع الدماغ الرسائل من هذه الأعصاب، وبمجرد حدوث ذلك، عادة ما تصاب بألم مفاجئ، قد يجعلك تشعر بالدوار".ونصحت الطبيبة سارة جارفيس أن أفضل ما يمكن للمرء أن يفعله مع ارتفاع درجات الحرارة، هو شرب رشفات قليلة من المياه الباردة.
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مجتمع, منوعات

تحذير طبي من شرب المياه الباردة في موجات الحر الشديدة

10:22 GMT 15.08.2022
© Depositphotos / tycoonماء مثلج
ماء مثلج - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
ماء مثلج
© Depositphotos / tycoon
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حذرت طبيبة من شرب المياه الباردة في موجات الحر، وذلك بعدما تعرض له أحد الشبان البريطانيين، وكاد أن يموت بسببه.
وقام الشاب البريطاني، آدم شواب، بشرب زجاجتين من الماء المثلج أثناء جلوسه داخل سيارة مكيفة، إلا أنه بدأ "يشعر بشيء غريب، وببقع غريبة تظهر على جسده، وأصيب بغثيان شديد، وبوخز حاد في يديه وقدميه"، وفقا لمنشور له على مواقع التواصل.
وتابع شواب: "سقطت عندما فتحت الباب، واندفع والدي مرعوبا لإسعافي، إذ تعرض جسمي لصدمة حادة من المياه الباردة"، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.
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وتعليقا على الواقعة، قالت الدكتورة سارة جارفيس، في تصريحات لصحيفة "ذا صن": "يبدو أن آدم قد عانى من حالة متطرفة من "رأس الآيس كريم".
وأوضحت: "إذا كنت تشرب شيئا باردا جدا، وبسرعة كبيرة، فإن البرودة الموجودة على سقف فمك تحفز الأعصاب حولك، وهذا يؤدي بدوره إلى تقلص سريع، ثم توسيع الأوعية الدموية الدقيقة في الجيوب الأنفية".
وتابعت شارحة: "يقطع الدماغ الرسائل من هذه الأعصاب، وبمجرد حدوث ذلك، عادة ما تصاب بألم مفاجئ، قد يجعلك تشعر بالدوار".
ونصحت الطبيبة سارة جارفيس أن أفضل ما يمكن للمرء أن يفعله مع ارتفاع درجات الحرارة، هو شرب رشفات قليلة من المياه الباردة.
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