https://sputnikarabic.ae/20220815/ترامب-إف-بي-آي-قد-يكون-دس-أي-شيء-يريده--خلال-مداهمة-منزلي-1066444138.html
ترامب: "إف بي آي" قد يكون دس "أي شيء يريده '' خلال مداهمة منزلي
ترامب: "إف بي آي" قد يكون دس "أي شيء يريده '' خلال مداهمة منزلي
رجح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" قد يكون قد دس أدلة، خلال مداهمة منزله في ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم الاثنين... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T15:08+0000
2022-08-15T15:08+0000
2022-08-15T15:08+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال إنه عرض المساعدة على وزارة العدل الأمريكية، في أعقاب المداهمة المثيرة للجدل على مقر إقامته في منتجع "مار إيه لاغو" في فلوريدا الأسبوع الماضي، لكنه لم يتلق ردا حتى الآن، وفقا لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية.كما ذكر التقرير الأمريكي أن ترامب قال إنه مستعد لفعل كل ما يلزم لمساعدة بلاده، من أجل تهدئة غضب مؤيديه بشأن ما وصفه بـ"اقتحام منزله".ويشير دونالد ترامب والعديد من المعلقين إلى أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي قد تم تسليحهم ضد المعارضين السياسيين للديمقراطيين وبعض الجمهوريين، ويسعون إلى منعه من الترشح مرة أخرى في السباق الرئاسي في عام 2024.وفي يوم الجمعة الماضي، طلبت وزارة العدل من قاض فيدرالي الكشف عن مذكرة التفتيش الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بشأن مداهمة منزل ترامب، وذلك من أجل دحض مزاعم الجمهوريين بالتورط في هجوم سياسي.وأظهر الجرد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استعاد 11 مجموعة من الوثائق السرية، كجزء من التحقيق في الانتهاكات الجنائية المحتملة لقانون التجسس، وكذلك قانون "ساربانيس-أوكسلي" والقسم 2071، ويتضمن كلاهما فئات مثل السرقة أو الإخفاء أو إتلاف الوثائق الحكومية.
https://sputnikarabic.ae/20220812/ترامب-احتفاظي-بوثائق-نووية-سرية-في-منزلي-خدعة-1066348680.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب: "إف بي آي" قد يكون دس "أي شيء يريده '' خلال مداهمة منزلي
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رجح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" قد يكون قد دس أدلة، خلال مداهمة منزله في ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم الاثنين الماضي.
وقال إنه عرض المساعدة على وزارة العدل الأمريكية، في أعقاب المداهمة المثيرة للجدل على مقر إقامته في منتجع "مار إيه لاغو" في فلوريدا الأسبوع الماضي، لكنه لم يتلق ردا حتى الآن، وفقا لقناة
"فوكس نيوز" الأمريكية.
كما ذكر التقرير الأمريكي أن ترامب قال إنه مستعد لفعل كل ما يلزم لمساعدة بلاده، من أجل تهدئة غضب مؤيديه بشأن ما وصفه بـ"اقتحام منزله".
ويشير دونالد ترامب والعديد من المعلقين إلى أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي قد تم تسليحهم ضد المعارضين السياسيين للديمقراطيين وبعض الجمهوريين، ويسعون إلى منعه من الترشح مرة أخرى في السباق الرئاسي في عام 2024.
وفي يوم الجمعة الماضي، طلبت وزارة العدل من قاض فيدرالي الكشف عن مذكرة التفتيش الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بشأن مداهمة منزل ترامب، وذلك من أجل دحض مزاعم الجمهوريين بالتورط في هجوم سياسي.
وأظهر الجرد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استعاد 11 مجموعة من الوثائق السرية، كجزء من التحقيق في الانتهاكات الجنائية المحتملة لقانون التجسس، وكذلك قانون "ساربانيس-أوكسلي" والقسم 2071، ويتضمن كلاهما فئات مثل السرقة أو الإخفاء أو إتلاف الوثائق الحكومية.