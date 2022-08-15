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https://sputnikarabic.ae/20220815/تركيا-تعلق-على-أنباء-إرسال-وفد-لإقناع-الدبيبة-بتسليم-السلطة-في-ليبيا-إلى-باشاغا-1066450111.html
تركيا تعلق على أنباء إرسال وفد لإقناع الدبيبة بتسليم السلطة في ليبيا إلى باشاغا
تركيا تعلق على أنباء إرسال وفد لإقناع الدبيبة بتسليم السلطة في ليبيا إلى باشاغا
علقت تركيا، لأول مرة، اليوم الاثنين، على التقارير التي تحدثت عن إرسالها وفدا لإقناع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T18:16+0000
2022-08-15T18:16+0000
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وأكد سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، في تصريحات مع قناة ليبيا الأحرار، أن "أنقرة تتواصل مع جميع الأطراف، وأنها مستعدة للوساطة لحل الأزمة وتجنيب البلاد زعزعة الاستقرار والوصول للانتخابات"، نافيا إرسال وفد لإقناع الدبيبية بتسليم السلطة إلى باشاغا.من جانبه، نفى الناطق باسم حكومة الوحدة الليبية محمد حمود، وجود أي وفد أو مبعوث تركي هذه الأيام، مؤكدا أن "تركيا لم تقدم أي مبادرة سياسية خاصة بالوضع الراهن، وأنها تتعامل بشكل رسمي مع حكومة الوحدة".وأشار حمودة، إلى أن "تركيا تؤكد موقفها الداعم للاستقرار والتهدئة في ليبيا والذهاب للانتخابات كحل للأزمة".وتعيش ليبيا حالة تشرذم منذ العام 2011، حيث قصف "الناتو" قوات الجيش الليبي ودمر المطارات والقواعد، وساهم في تسريب آلاف القطع من السلاح إلى التيارات المتطرفة والعصابات، التي تسببت في إبقاء المشهد الليبي على حالة الانقسام حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20220815/الدبيبة-الانتخابات-حلم-كل-الليبيين-وأصبحت-ضرورة-ملحة-أكثر-من-أي-وقت-مضى-1066446377.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

تركيا تعلق على أنباء إرسال وفد لإقناع الدبيبة بتسليم السلطة في ليبيا إلى باشاغا

18:16 GMT 15.08.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
/
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علقت تركيا، لأول مرة، اليوم الاثنين، على التقارير التي تحدثت عن إرسالها وفدا لإقناع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا.
وأكد سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، في تصريحات مع قناة ليبيا الأحرار، أن "أنقرة تتواصل مع جميع الأطراف، وأنها مستعدة للوساطة لحل الأزمة وتجنيب البلاد زعزعة الاستقرار والوصول للانتخابات"، نافيا إرسال وفد لإقناع الدبيبية بتسليم السلطة إلى باشاغا.
من جانبه، نفى الناطق باسم حكومة الوحدة الليبية محمد حمود، وجود أي وفد أو مبعوث تركي هذه الأيام، مؤكدا أن "تركيا لم تقدم أي مبادرة سياسية خاصة بالوضع الراهن، وأنها تتعامل بشكل رسمي مع حكومة الوحدة".
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
الدبيبة: الانتخابات حلم كل الليبيين وأصبحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى
16:23 GMT
وأشار حمودة، إلى أن "تركيا تؤكد موقفها الداعم للاستقرار والتهدئة في ليبيا والذهاب للانتخابات كحل للأزمة".
وتعيش ليبيا حالة تشرذم منذ العام 2011، حيث قصف "الناتو" قوات الجيش الليبي ودمر المطارات والقواعد، وساهم في تسريب آلاف القطع من السلاح إلى التيارات المتطرفة والعصابات، التي تسببت في إبقاء المشهد الليبي على حالة الانقسام حتى الآن.
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