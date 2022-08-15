https://sputnikarabic.ae/20220815/تركيا-تعلق-على-أنباء-إرسال-وفد-لإقناع-الدبيبة-بتسليم-السلطة-في-ليبيا-إلى-باشاغا-1066450111.html
تركيا تعلق على أنباء إرسال وفد لإقناع الدبيبة بتسليم السلطة في ليبيا إلى باشاغا
تركيا تعلق على أنباء إرسال وفد لإقناع الدبيبة بتسليم السلطة في ليبيا إلى باشاغا
علقت تركيا، لأول مرة، اليوم الاثنين، على التقارير التي تحدثت عن إرسالها وفدا لإقناع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T18:16+0000
2022-08-15T18:16+0000
2022-08-15T18:16+0000
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أخبار العالم العربي
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وأكد سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، في تصريحات مع قناة ليبيا الأحرار، أن "أنقرة تتواصل مع جميع الأطراف، وأنها مستعدة للوساطة لحل الأزمة وتجنيب البلاد زعزعة الاستقرار والوصول للانتخابات"، نافيا إرسال وفد لإقناع الدبيبية بتسليم السلطة إلى باشاغا.من جانبه، نفى الناطق باسم حكومة الوحدة الليبية محمد حمود، وجود أي وفد أو مبعوث تركي هذه الأيام، مؤكدا أن "تركيا لم تقدم أي مبادرة سياسية خاصة بالوضع الراهن، وأنها تتعامل بشكل رسمي مع حكومة الوحدة".وأشار حمودة، إلى أن "تركيا تؤكد موقفها الداعم للاستقرار والتهدئة في ليبيا والذهاب للانتخابات كحل للأزمة".وتعيش ليبيا حالة تشرذم منذ العام 2011، حيث قصف "الناتو" قوات الجيش الليبي ودمر المطارات والقواعد، وساهم في تسريب آلاف القطع من السلاح إلى التيارات المتطرفة والعصابات، التي تسببت في إبقاء المشهد الليبي على حالة الانقسام حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20220815/الدبيبة-الانتخابات-حلم-كل-الليبيين-وأصبحت-ضرورة-ملحة-أكثر-من-أي-وقت-مضى-1066446377.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
تركيا تعلق على أنباء إرسال وفد لإقناع الدبيبة بتسليم السلطة في ليبيا إلى باشاغا
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علقت تركيا، لأول مرة، اليوم الاثنين، على التقارير التي تحدثت عن إرسالها وفدا لإقناع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا.
وأكد سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، في تصريحات مع قناة ليبيا الأحرار، أن "أنقرة تتواصل مع جميع الأطراف، وأنها مستعدة للوساطة لحل الأزمة وتجنيب البلاد زعزعة الاستقرار والوصول للانتخابات"، نافيا إرسال وفد لإقناع الدبيبية بتسليم السلطة إلى باشاغا.
من جانبه، نفى الناطق باسم حكومة الوحدة الليبية محمد حمود، وجود أي وفد أو مبعوث تركي هذه الأيام، مؤكدا أن "تركيا لم تقدم أي مبادرة سياسية خاصة بالوضع الراهن، وأنها تتعامل بشكل رسمي مع حكومة الوحدة".
وأشار حمودة، إلى أن "تركيا تؤكد موقفها الداعم للاستقرار والتهدئة في ليبيا والذهاب للانتخابات كحل للأزمة".
وتعيش ليبيا حالة تشرذم منذ العام 2011، حيث قصف "الناتو" قوات الجيش الليبي ودمر المطارات والقواعد، وساهم في تسريب آلاف القطع من السلاح إلى التيارات المتطرفة والعصابات، التي تسببت في إبقاء المشهد الليبي على حالة الانقسام حتى الآن.