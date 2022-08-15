https://sputnikarabic.ae/20220815/تركيا-تعلق-على-أنباء-إرسال-وفد-لإقناع-الدبيبة-بتسليم-السلطة-في-ليبيا-إلى-باشاغا-1066450111.html

تركيا تعلق على أنباء إرسال وفد لإقناع الدبيبة بتسليم السلطة في ليبيا إلى باشاغا

تركيا تعلق على أنباء إرسال وفد لإقناع الدبيبة بتسليم السلطة في ليبيا إلى باشاغا

علقت تركيا، لأول مرة، اليوم الاثنين، على التقارير التي تحدثت عن إرسالها وفدا لإقناع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة... 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T18:16+0000

2022-08-15T18:16+0000

2022-08-15T18:16+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

أخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048708016_0:0:2959:1665_1920x0_80_0_0_b66a023998691f31931f2860f8a15426.jpg

وأكد سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، في تصريحات مع قناة ليبيا الأحرار، أن "أنقرة تتواصل مع جميع الأطراف، وأنها مستعدة للوساطة لحل الأزمة وتجنيب البلاد زعزعة الاستقرار والوصول للانتخابات"، نافيا إرسال وفد لإقناع الدبيبية بتسليم السلطة إلى باشاغا.من جانبه، نفى الناطق باسم حكومة الوحدة الليبية محمد حمود، وجود أي وفد أو مبعوث تركي هذه الأيام، مؤكدا أن "تركيا لم تقدم أي مبادرة سياسية خاصة بالوضع الراهن، وأنها تتعامل بشكل رسمي مع حكومة الوحدة".وأشار حمودة، إلى أن "تركيا تؤكد موقفها الداعم للاستقرار والتهدئة في ليبيا والذهاب للانتخابات كحل للأزمة".وتعيش ليبيا حالة تشرذم منذ العام 2011، حيث قصف "الناتو" قوات الجيش الليبي ودمر المطارات والقواعد، وساهم في تسريب آلاف القطع من السلاح إلى التيارات المتطرفة والعصابات، التي تسببت في إبقاء المشهد الليبي على حالة الانقسام حتى الآن.

https://sputnikarabic.ae/20220815/الدبيبة-الانتخابات-حلم-كل-الليبيين-وأصبحت-ضرورة-ملحة-أكثر-من-أي-وقت-مضى-1066446377.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي